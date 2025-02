Atuações do Fluminense contra o Bangu: time não convence e é vaiado no Maracanã

FREYTES - Iniciou bem, com boa infiltração no lance do primeiro gol e destaque com bons lançamentos. Entrosamento com Fuentes pode dar frutos. Caiu significativamente na etapa final e teve participações extremamente negativas, marcou gol contra e fez o pênalti em João Veras. Terminou a partida vaiado. NOTA 4. Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C