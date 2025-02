Atuações do Santos contra a Inter de Limeira: Partida de gala de Neymar

TIQUINHO SOARES - Abriu a porteira do camisa 9 com a camisa do Peixe. Marcou dois gols em duas cobranças de escanteio e mostrou o motivo de ser o homem gol do Santos nesta temporada- NOTA: 8,5 - FOTO: Raul Baretta/ Santos FC Foto: Foto: Raul Baretta/ Santos FC