Atuações do Corinthians contra o Universidad Central: Timão decepciona na segunda etapa e fica só no empate na Venezuela

ANDRÉ RAMALHO - Nas poucas vezes que apareceu na primeira etapa, salvou uma bola quase em cima da linha. Porém, no segundo tempo, acabou falhando no lance do gol e não conseguiu ajudar muito defensivamente. Nota: 5,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians