Atuações do Palmeiras contra o Guarani: Estevão e Raphael Veiga comandam goleada

MAURÍCIO - Mais uma grande partida como titular do Palmeiras. Fez boas jogadas pelo meio do campo e distribuiu passes no setor ofensivo que deixaram seus companheiros em boas condições. Além disso, marcou um golaço da entrada da área no primeiro tempo. Na segunda etapa, saiu para a entrada do jovem Thalys. NOTA 7,5 - Foto: Divulgação/Palmeiras Foto: Divulgação/Palmeiras