Atuações do Botafogo contra o Flamengo: sem time, sem técnico e à deriva

HALTER - Desastre esportivo. Cometeu pênalti em Bruno Henrique e afrouxou a marcação sobre o atacante adversário. É o cara que está sempre na cena do crime. Falha toda hora. Mantê-lo no elenco é uma ofensa à torcida do Botafogo. Mais uma bola fora dos diretores da SAF. Com ele, o Flamengo jogou com 12 e o Botafogo com 10 - NOTA: ZERO - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo