Atuações do Santos: Guilherme comanda vitória e sai ovacionado

TIQUINHO SOARES - Não teve nenhuma chance clara, mas fez boa partida, com alguns bons passes, voltando para marcar e construindo jogadas como pivô. Participou dos dois gols do Santos. No primeiro, deu uma "casquinha" na bola. Já no segundo, serviu Soteldo para puxar o contra-ataque que terminou no gol de Bontempo. Recebeu cartão amarelo - Nota 7,0 - Raul Baretta/Santos FC Foto: Foto: Raul Baretta/Santos FC