Atuações do Corinthians contra o Noroeste: Igor Coronado brilha em mais uma vitória dentro de casa do Timão

TALLES MAGNO - Artilheiro do Timão no Paulista, guardou mais um e segue sendo uma das boas novidades no time no torneio. Além de anotar o seu, aparece com constância nos lances de ataque e participou de lances de perigo. Nota: 7 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians