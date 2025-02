Atuações do Vasco contra o Volta Redonda: Zagueiros falham e Vegetti salva

JAIR - Foi responsável pela primeira oportunidade clara do Vasco no jogo, com uma cabeçada após uma cobrança de escanteio. Seguro na marcação e fez bons lançamentos longos. Sofreu o pênalti do gol do empate. Saiu no segundo tempo para entrada do Matheus Carvalho.- Nota: 7,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco. Foto: Foto: Matheus Lima/Vasco.