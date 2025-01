Atuações do Cruzeiro contra o Itabirito: Gabigol desencanta e Cabuloso se reabilita no Mineiro

GABIGOL - Enfim conseguiu desencantar com a camisa cruzeirense. Logo no começo do jogo, mostrou que tinha sede. Nos três gols, o segundo se destacou, com um belo tempo de pressão, para desarmar o zagueiro e balançar as redes. O torcedor espera que essa seja a primeira grande atuação de muita. Nota: 8 - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro