Atuações do Palmeiras contra o Novorizontino: Facundo Torres e Benedetti são os melhores na derrota

NOVORIZONTINO - A equipe de Eduardo Baptista fez um primeiro tempo abaixo, sem chutar ao gol do Palmeiras. No entanto, na volta do intervalo, mudou a postura e foi melhor que o adversário em certos momentos, e encontrou um pênalti após pressão que o fez somar um ponto no Paulista. NOTA: 6,5 - Foto: Ozzair. Jr. / Novorizontino Foto: Ozzair. Jr. / Novorizontino