Atuações do Flamengo contra o Bangu: ataque é letal em goleada

PABLO - Foi seguro para brecar as investidas do adversário e também ajudou na saídas de bola. Tanto que Roubou a bola na origem do terceiro gol. Além disso, aventurou-se no ataque e colocou a bola no travessão. NOTA 6.5 - Foto: Paula Reis/Flamengo Foto: Paula Reis/Flamengo