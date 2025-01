Atuações do Fluminense contra o Maricá: Kauã Elias salva no fim

KAUÃ ELIAS - Estreando com a camisa 9, ficou sumido no primeiro tempo, mas apareceu mais no segundo tempo com boas jogadas no ataque. Marcou o gol do empate aos 52 e salvou a equipe de mais uma derrota. - Nota: 7,0 - Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. Foto: Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.