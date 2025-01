Atuações do Botafogo contra o Sampaio Corrêa: time feio de doer

LOBATO - Errou tudo o que tentou. Bote, tempo de bola e cruzamento. Ainda ficou, de forma patética, estirado no chão, com um drible do possante Max no 1 a 0. Um desastre esportivo. No segundo tempo, cedeu sua vaga a Lycio - NOTA: ZERO - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo