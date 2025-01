Noroeste x Palmeiras: estatísticas, histórico, escalações e odds do duelo

Nos últimos cinco jogos, lista que inclui as quatro últimas rodadas do Brasileirão de 2024, o Palmeiras venceu três e perdeu dois. Foram seis gols marcados e cinco sofridos (três deles no duelo contra o campeão nacional Botafogo). Foto: Nos últimos cinco jogos, lista que inclui as quatro últimas rodadas do Brasileirão de 2024, o Palmeiras venceu três e perdeu dois. Foram seis gols marcados e cinco sofridos (três deles no duelo contra o campeão nacional Botafogo Foto: Nos últimos cinco jogos, lista que inclui as quatro últimas rodadas do Brasileirão de 2024, o Palmeiras venceu três e perdeu dois. Foram seis gols marcados e cinco sofridos (três deles no duelo contra o campeão nacional Botafogo