Atuações do Vasco contra o Nova Iguaçu: Paulinho e GB, os destaques no empate em estreia

VICTOR LUIS - O capitão do jogo de estreia não foi bem. Pouco participativo na frente, ficou na dúvida sobre quem marcar no lance do gol do Nova Iguaçu e acabou superado pelo alto. Já havia dado um pisão sem bola em João Lucas, correndo risco de expulsão. Para piorar, também não foi feliz na bola parada. NOTA 4,0 - Foto: Leandro Amorim / Vasco Foto: Leandro Amorim / Vasco