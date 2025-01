Retrospectiva 2024: Corinthians tem ano ‘infernal’, mas finaliza no céu

Com apenas uma competição, o Corinthians engata mais quatro vitórias no mês, chegando a sete seguidas no Brasileirão e começa a pensar em Libertadores. A sequência positiva fez com que o Alvinegro se afastasse de vez da zona de rebaixamento e colasse no grupo de classificação para a Pré-Libertadores. - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians