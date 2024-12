BIDON: Uma grata surpresa na temporada, com grandes chances de receber o prêmio de revelação do Brasileirão. Fez mais um jogo excelente, sendo dinâmico no meio de campo, eficiente na marcação e preciso na distribuição do jogo. NOTA: 7,0. Foto Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Foto Rodrigo Coca/Agência Corinthians