TÉC. ARTUR JORGE - Mandou a campo o que tinha de melhor. O Botafogo, mesmo com a lesão de Bastos no começo do jogo, se impôs no Allianz Parque e, apesar de correr riscos, desfilou repertório para vencer o grande rival na luta pelo título e reassumir a ponta do Brasileirão. NOTA 8,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Vitor Silva/Botafogo