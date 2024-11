RAPHAEL VEIGA - Objetivo, inteligente e muito bem colocado no lance do gol que marcou e abriu o placar para os palmeirenses no primeiro tempo. Caiu de produção no segundo tempo e saiu aos 16 da etapa final. Para ser poupado para o jogo com o Botafogo. NOTA 7,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras