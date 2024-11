TÉC. ABEL FERREIRA - Um triunfo no sufoco. O time pouco produziu em campo, mas foi eficiente para conquistar uma vitória, graças a Flaco López. Alguns jogadores, no entanto, estão foram muito abaixo como Dudu e Felipe Anderson. Um jogo bem aquém do esperado. O sonho pelo tri segue, mas com muito esforço. NOTA 7.0 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Foto: Cesar Greco/Palmeiras