RAMALHO - O melhor da defesa, cortando bolas importantes e , embora tenha sido infeliz no lance do gol do Cruzeiro (a bola bateu nele e enganou Hugo Souza), salvou pelo menos dois lances de perigo e foi o autor intelectual do segundo gol do Corinthians - NOTA 7,0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians