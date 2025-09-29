Flipar
Tiro no pé: Museu homenageia famosos com estátuas de cera, mas o resultado é tenebroso
É o Polonia Wax Museum (Polonia Wax Museum Figury Woskowe). No site de viagens Trip Advisor, ele leva nota 3. E há muitos comentários hilários, como o de um visitante que resolveu dar nota 10 pro museu porque não parou de rir. Foto: Reprodução do Tiktok
Esta é a escultura de cera da mulher do Príncipe William, Kate Middleton. Ui! Foto: Reprodução do Tiktok
E o Príncipe William está aí. Ou melhor, os dentes dele. Convenhamos que também não ficou bem na fita. Foto: Reprodução do Tiktok
A Rainha Elizabeth II, que morreu em agosto do ano passado, nunca ficou tão descabelada na vida. Foto: Reprodução do Tiktok
E Michael Jackson? Tá muito inchado de botox ou é implicância nossa? Foto: Reprodução do Tiktok
Johnny Depp já disse que não voltará a encarnar Jack Sparrow. Menos mal... Foto: Reprodução do Tiktok
O ator Robbie Coltrane, que morreu em 2022, até gostaria de ver essa versão do seu popular personagem Hagrid, da saga de Harry Potter. Afinal, tá mais em forma... Mas não lembra nada, né? Foto: Reprodução do Tiktok
Audrey Hepburn, ao contrário, ficou mais bolachuda... Foto: Reprodução do Tiktok
Só com magia negra Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley ficariam assim... Que cabelos, hein... E Hermione fez chapinha????? Foto: Reprodução do Tiktok
E alguém adivinharia que esse aí é o Donald Trump? Olhando bem.... não. Não tem nem o tom laranja dos cabelos. Nem a boquinha... Foto: Reprodução do Tiktok
Esse Nelson Mandela tá bem mais ou menos... A vantagem é que dá pra saber que é ele. Foto: Reprodução do Tiktok
Sérios riscos de ataque da Rússia se o presidente Putin se enfezar com essa estátua.. Com o homem não se brinca. Foto: Reprodução do Tiktok
E esse Will Smith com gorro de Papai Noel? Passa ou não passa? O cara gosta de dar socos, hein... Foto: Reprodução do Tiktok
O Dalai Lama é outro com amor no coração. Muita luz para os autores dessa obra. Foto: Reprodução do Tiktok
E Elvis Presley? O belo ídolo do rock que conquistou o coração das mulheres.... Conseguiram deixá-lo feio. Foto: Reprodução do Tiktok
O rosto de Elton John também deu uma boa murchada. Foto: Reprodução do Tiktok
E Lady Gaga? Cruzes! Foto: Reprodução do Tiktok
O Morgan Freeman até dá pro gasto, hein... Foto: Reprodução do Tiktok
Aqui uma enxurrada de estátuas inspiradas em grandes nomes do cinema de ação. Cá entre nós, o Stallone não parece esses bonecos que quebram fácil? E esse cabelo espigado do Tom Cruise? Fãs...hora de protesto. Bruce Willis tá assim, assim... Mas o Schwarzenegger...é o fim do Exterminador. Foto: Reprodução do Tiktok
Mas dizem que o capricho ficou por conta do grande ídolo do esporte polonês. O craque do futebol Robert Lewandowski. Quem entende do assunto atesta: parece com ele sim. Então, tá! Foto: Reprodução do Tiktok
