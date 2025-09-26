Assine
Cansada de ter filhos (7 ao todo), mulher de Alec Baldwin desabafa: 'Ele ainda quer mais'

    A revelação foi feita por Hilaria em entrevista ao podcast misSPELLING, comandado pela atriz de "Barrados no Baile", Tori Spelling. E ela deixou claro que, para Baldwin, não basta mais um. "Alec quer muito mais filhos, tipo, muito, muito mesmo", relatou. Foto: Reprodução Instagram
    Um dos grandes atores de Hollywood, o norte-americano Alec Baldwin completou 67 anos em 3 de abril de 2025. Relembre a trajetória dele, que já teve até polêmica envolvendo morte com arma de fogo! Foto: Divulgação
    Alexander Rae Baldwin III, popularmente conhecido como Alec Baldwin, é ator, produtor, comediante e escritor. Foto: Gage Skidmore - Wikimédia Commons
    Ele nasceu em 3 de abril de 1958, em Amityville, Nova York e iniciou sua carreira com papéis em novelas e séries de televisão. Foto: Divulgação
    Alec faz parte de uma família de atores, incluindo seus irmãos William, Stephen e Daniel Baldwin. Foto: wikimedia commons/Gage Skidmore
    Alec Baldwin estudou arte dramática na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York e começou a ganhar destaque com a telenovela "Knots Landing", em meados dos anos 1980. Foto: reprodução
    Seu grande salto no cinema veio com o papel de Adam, no filme "Os Fantasmas se Divertem" (1988). Foto: reprodução
    Em seguida, Baldwin emplacou trabalhos em filmes como "Caçada ao Outubro Vermelho" (1990 - foto) e "O Sucesso a Qualquer Preço" (1992). Foto: reprodução
    Nos anos 1990, Baldwin se consolidou como um dos grandes nomes de Hollywood, participando de produções como "Malícia" (1993), "Fantasmas do Passado" (1996) e "No Limite" (1997). Foto: reprodução
    Baldwin é conhecido tanto por seu talento tanto no drama quanto na comédia. Ele se destacou especialmente por seu trabalho na série "30 Rock"(2006-2013), na qual interpretou o inesquecível executivo Jack Donagh. Foto: divulgação/NBCUnivesal
    O papel lhe rendeu dois prêmios Emmy, um em 2008 e outro em 2009. Foto: reprodução
  • Mais recentemente, Baldwin fez diversas participações no Saturday Night Live (SNL), onde interpretou Donald Trump. Ele chegou a ganhar um Emmy pelo papel, em 2017.
    Mais recentemente, Baldwin fez diversas participações no Saturday Night Live (SNL), onde interpretou Donald Trump. Ele chegou a ganhar um Emmy pelo papel, em 2017. Foto: divulgação
    Baldwin ainda atuou em filmes como "Pearl Harbor" (2001), "O Aviador" (2004), "Os Infiltrados" (2006), "Blue Jasmine" (2013), "Para Sempre Alice" (2014) e "Missão: Impossível - Efeito Fallout" (2018 - foto). Foto: Divulgação
    Ele também é conhecido por sua voz marcante, tendo dublado animações como "Madagascar 2" (2008), onde dá voz a Makunga, leão antagonista do filme. e "O Poderoso Chefinho" (2017), em que dubla o bebê 'adulto' Ted, o chefinho que dá nome à animação, entre outras. Foto: wikimedia commons/Georges Biard
    Por "The Cooler - Quebrando a Banca" (2003), Alec recebeu sua primeira e única indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Ator Coadjuvante. Foto: reprodução
    Ao longo de sua carreira, Baldwin se envolveu em várias polêmicas, incluindo conflitos com a imprensa e acusações de comportamento violento. Foto: flickr - Joella Marano
    Em 2021, o ator esteve no centro de uma tragédia durante as gravações do filme "Rust", quando uma arma de fogo que ele manuseava disparou acidentalmente, matando a diretora de fotografia Halyna Hutchins e ferindo o diretor Joel Souza. Foto: Reprodução de vídeo
    Baldwin chegou a ser acusado de homicídio culposo pelo disparo acidental, mas o caso foi arquivado em 2024 devido a falhas processuais. Foto: reprodução/instagram
    Já a armeira do filme, Hannah Gutierrez Reed, foi condenada a 18 meses de prisão em 2023. Foto: reprodução de vídeo
    O primeiro trailer de "Rust" foi lançado no dia 26/03, mais de três anos após a tragédia. O longa, lançado em maio, se passa no Kansas da década de 1880 e acompanha um órfão condenado à morte que foge com seu avô, enquanto são perseguidos por um marechal e um caçador de recompensas. Foto: reprodução
