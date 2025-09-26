Cansada de ter filhos (7 ao todo), mulher de Alec Baldwin desabafa: 'Ele ainda quer mais'

Ele também é conhecido por sua voz marcante, tendo dublado animações como "Madagascar 2" (2008), onde dá voz a Makunga, leão antagonista do filme. e "O Poderoso Chefinho" (2017), em que dubla o bebê 'adulto' Ted, o chefinho que dá nome à animação, entre outras. Foto: wikimedia commons/Georges Biard