Ex-mulher de Johnny Depp teria filhos com homem mais rico do mundo

  • Tudo começou com uma matéria publicada no jornal The Wall Street Journal no dia 15/04/25, alegando que Musk poderia ter um número de filhos muito maior do que os 14 atualmente conhecidos.
    Tudo começou com uma matéria publicada no jornal The Wall Street Journal no dia 15/04/25, alegando que Musk poderia ter um número de filhos muito maior do que os 14 atualmente conhecidos. Foto: Victor Gonzalez Couso - Flickr
  • De acordo com a reportagem, o bilionário já abordou mulheres nas redes sociais propondo ter filhos com elas, mesmo sem conhecê-las pessoalmente.
    De acordo com a reportagem, o bilionário já abordou mulheres nas redes sociais propondo ter filhos com elas, mesmo sem conhecê-las pessoalmente. Foto: Reprodução/Instagram
  • O veículo alega que ele teria uma
    O veículo alega que ele teria uma "missão" de "povoar a Terra com pessoas altamente inteligentes" na intenção de "evitar o apocalipse". Foto: Victor Gonzalez Couso - Flickr
  • Na web, vários internautas lembraram que Musk e Heard viveram um relacionamento entre 2016 e 2018.
    Na web, vários internautas lembraram que Musk e Heard viveram um relacionamento entre 2016 e 2018. Foto: Reprodução/Instagram
  • Durante o julgamento entre Heard e Johnny Depp, uma amiga da família da atriz revelou que ela e Musk travaram uma batalha judicial sobre embriões congelados — ele queria destruí-los, enquanto Heard desejava usá-los para ter um filho.
    Durante o julgamento entre Heard e Johnny Depp, uma amiga da família da atriz revelou que ela e Musk travaram uma batalha judicial sobre embriões congelados — ele queria destruí-los, enquanto Heard desejava usá-los para ter um filho. Foto: Reprodução
  • Anos depois, em 2021, Amber teve uma filha por barriga de aluguel sem revelar o pai, o que gerou especulações sobre Musk ser o genitor.
    Anos depois, em 2021, Amber teve uma filha por barriga de aluguel sem revelar o pai, o que gerou especulações sobre Musk ser o genitor. Foto: Reprodução/Instagram
  • No fim de 2024, a atriz de 39 anos anunciou uma nova gravidez, novamente sem revelar quem era o pai. Os gêmeos Ocean e Agnes nasceram em maio/25. Por enquanto, segue o mistério.
    No fim de 2024, a atriz de 39 anos anunciou uma nova gravidez, novamente sem revelar quem era o pai. Os gêmeos Ocean e Agnes nasceram em maio/25. Por enquanto, segue o mistério. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
  • Amber Heard é uma atriz e ativista norte-americana que ganhou notoriedade tanto por sua carreira no cinema quanto por suas controvérsias na vida pessoal.
    Amber Heard é uma atriz e ativista norte-americana que ganhou notoriedade tanto por sua carreira no cinema quanto por suas controvérsias na vida pessoal. Foto: Wikimedia Commons/Gage Skidmore
  • Ela nasceu em 22 de abril de 1986, em Austin, Texas, e começou sua carreira no entretenimento ainda jovem, participando de videoclipes e séries de TV.
    Ela nasceu em 22 de abril de 1986, em Austin, Texas, e começou sua carreira no entretenimento ainda jovem, participando de videoclipes e séries de TV. Foto: Reprodução Instagram @amberheard
  • Seus primeiros papéis de destaque foram em filmes como
    Seus primeiros papéis de destaque foram em filmes como "Alpha Dog" (2006) e "Quebrando Regras" (2008 - foto). Foto: Reprodução
  • Também em 2008, Heard estrelou a comédia
    Também em 2008, Heard estrelou a comédia "Segurando as Pontas", ao lado de Seth Rogen e James Franco. Foto: Reprodução
  • Em 2009, Heard participou de
    Em 2009, Heard participou de "Zumbilândia". O filme, que faz uma paródia dos clássicos de zumbis, foi sucesso de crítica e público. Foto: Reprodução
  • Outros filmes em que Heard atuou foram:
    Outros filmes em que Heard atuou foram: "O Padrasto" (2009), "Aterrorizada" (2010), "Fúria Sobre Rodas" (2011), "Machete Mata" (2013) e "A Garota Dinamarquesa" (2015 - foto). Foto: Reprodução
  • Em seguida, Heard emplacou um dos papéis mais marcantes de sua carreira ao interpretar a princesa Mera em
    Em seguida, Heard emplacou um dos papéis mais marcantes de sua carreira ao interpretar a princesa Mera em "Liga da Justiça" (2017), "Aquaman" (2018) e "Aquaman 2: O Reino Perdido" (2023). Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures
  • Na vida pessoal, Amber Heard se envolveu publicamente em relacionamentos com homens e mulheres. Em 2009, ela chegou a ser presa por supostamente ter agredido fisicamente sua então namorada, a fotógrafa Tasya Van Ree.
    Na vida pessoal, Amber Heard se envolveu publicamente em relacionamentos com homens e mulheres. Em 2009, ela chegou a ser presa por supostamente ter agredido fisicamente sua então namorada, a fotógrafa Tasya Van Ree. Foto: Flickr - GabboT
  • Posteriormente, as acusações foram retiradas pela própria Van Ree, que alegou que os policiais “interpretaram mal” o incidente.
    Posteriormente, as acusações foram retiradas pela própria Van Ree, que alegou que os policiais “interpretaram mal” o incidente. Foto: Scott Rodgerson/Unsplash
  • No entanto, foi sua relação com Johnny Depp que mais atraiu atenção da mídia. Os dois se conheceram durante as filmagens de
    No entanto, foi sua relação com Johnny Depp que mais atraiu atenção da mídia. Os dois se conheceram durante as filmagens de "Diário de um Jornalista Bêbado" (2011) e se casaram em 2015. Foto: Divulgação
  • O casamento, porém, foi curto e turbulento: Heard pediu o divórcio em 2016 e o acusou de abuso doméstico, o que iniciou uma série de batalhas judiciais.
    O casamento, porém, foi curto e turbulento: Heard pediu o divórcio em 2016 e o acusou de abuso doméstico, o que iniciou uma série de batalhas judiciais. Foto: Montagem/Reprodução YouTube
  • O caso se tornou um dos mais midiáticos da década. O julgamento de difamação, em 2022, foi transmitido ao vivo e amplamente discutido nas redes sociais.
    O caso se tornou um dos mais midiáticos da década. O julgamento de difamação, em 2022, foi transmitido ao vivo e amplamente discutido nas redes sociais. Foto: Reprodução/YouTube
  • No fim, o júri entendeu que ambos fizeram acusações falsas e difamatórias. Ela foi condenada a pagar cerca de R$ 40 milhões de indenização ao ex-marido.
    No fim, o júri entendeu que ambos fizeram acusações falsas e difamatórias. Ela foi condenada a pagar cerca de R$ 40 milhões de indenização ao ex-marido. Foto: Reprodução/TV
  • Em um dos episÃ³dios mais emblemÃ¡ticos do julgamento, a modelo Kate Moss desmentiu uma histÃ³ria contada por Heard na qual ela (Moss) teria sido empurrada de uma escada por Depp durante uma viagem dos dois Ã  Jamaica nos anos 1990.
    Em um dos episÃ³dios mais emblemÃ¡ticos do julgamento, a modelo Kate Moss desmentiu uma histÃ³ria contada por Heard na qual ela (Moss) teria sido empurrada de uma escada por Depp durante uma viagem dos dois Ã  Jamaica nos anos 1990. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram
  • Moss não só afirmou que ela escorregou da escada sozinha como disse que Depp a ajudou após o incidente.
    Moss não só afirmou que ela escorregou da escada sozinha como disse que Depp a ajudou após o incidente. Foto: Reprodução
  • Após o julgamento, Heard se mudou para a Espanha com sua filha, afirmando que precisava de mais privacidade e segurança para criar a criança.
    Após o julgamento, Heard se mudou para a Espanha com sua filha, afirmando que precisava de mais privacidade e segurança para criar a criança. Foto: Reprodução/YouTube
