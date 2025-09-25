Pra quem não viu: Tomografia computadorizada revelou cápsula em estátua da santa

Segundo os relatos das crianÃ§as, uma senhora "mais brilhante que o sol" surgiu e se apresentou como a â??Senhora do RosÃ¡rioâ?. Ela teria pedido que as crianÃ§as voltassem ao mesmo local nos meses seguintes, sempre no dia 13. Foto: JÃ¡nos Korom /WikimÃ©dia Commons