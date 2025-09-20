Flipar
Ironia do mercado: País sem religião, China virou o maior impressor mundial de Bíblias
Sua popularidade se deve à influência religiosa, cultural e histórica. A Bíblia é considerada um guia espiritual e moral para bilhões de pessoas. Seu impacto ultrapassa a religião, influenciando artes, leis e literatura Foto: Imagem de stempow por Pixabay
É fonte de ensinamentos, valores e promessas de fé para seus leitores.O Cristianismo é a principal religião que utiliza a Bíblia como escritura sagrada. Foto: Hucklebarry por Pixabay
Judaísmo usa o Tanakh, que corresponde ao Antigo Testamento cristão. Algumas denominações do Islã e outras religiões estudam trechos bíblicos como referência histórica e espiritual. É comum encontrar o Livro Sagrado, por exemplo, em hotéis pelo mundo. Foto:
O Cristianismo tem cerca de 2,4 bilhões de seguidores, sendo a maior religião do planeta. O Judaísmo tem cerca de 15 milhões de fiéis, utilizando parte da Bíblia. Assim, bilhões de pessoas seguem ensinamentos bíblicos direta ou indiretamente. Foto: domínio público
Estados Unidos, Brasil, México, Filipinas, Rússia, Nigéria e China têm grandes populações cristãs. Israel e comunidades judaicas ao redor do mundo seguem o Antigo Testamento. Países da Europa e América Latina também possuem milhões de adeptos da Bíblia. Foto:
A primeira Bíblia impressa foi a Bíblia de Gutenberg, produzida em 1455. Foi um dos primeiros livros impressos com a prensa tipográfica, revolucionando a difusão do cristianismo. Foto: NYC Wanderer wikimedia commons
A impressão em massa tornou a Bíblia mais acessível às pessoas comuns.Estima-se que cerca de 100 milhões de Bíblias sejam distribuídas ou vendidas anualmente. Foto:
Essa alta circulação ocorre devido a organizações religiosas, editoras e doações missionárias. Ela continua sendo o livro mais impresso da história. Foto:
Os maiores produtores de Bíblias são a China, os Estados Unidos, o Brasil e o Reino Unido. Grandes editoras como a Sociedade Bíblica e a HarperCollins produzem milhões de exemplares. Foto:
Curiosamente, a China comunista lidera a produção devido à impressão em larga escala pela Amity Printing Company. Desde 2003, a empresa produz para o mercado externo e, das treze milhões de bíblias impressas no ano passado, nove milhões foram para exportação. Foto: Yoshi Canopus wikimedia commons
Em 6 de novembro de 2024, a fábrica de Bíblias de Barueri, em São Paulo, alcançou a marca de 200 milhões de livros sagrados impressos no local. Foto: Reprodução TV Globo
Barueri, em São Paulo, tem o centro de produção da Sociedade Bíblica do Brasil, fundada em 1948. A tecnologia é avançada e garante uma incrível agilidade: bastam 3 segundos para que um exemplar de 1.200 páginas fique pronto. Ao fim do dia, mais de 30 mil Bíblicas em 84 idiomas são distribuídas. Foto: Reprodução TV Globo
De acordo com o reverendo Erní Seibert, diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, o centro de produção envia Bíblias para mais de 100 países em mais de 80 línguas. Ele ressalta que o destino é variado, incluindo hospitais e prisões onde o livro sagrado pode servir de apoio emocional. Foto: Reprodução TV Globo
O centro de produção também lança versões em braille, para quem tem deficiência visual. Corresponde a um metro e meio de papel impresso e é distribuído de graça para as instituições de apoio. Foto: Reprodução TV Globo
As escrituras que fazem parte da Bíblia foram escritas em três idiomas: hebraico, aramaico e grego. Assim, uma edição especial foi produzida nas línguas originais. O teólogo Renato Gusso destaca que a evolução do idioma faz com que certas palavras devam ser consideradas com o sentido da época. Foto: Reprodução TV Globo
Existem Bíblias católicas, protestantes e judaicas, além de versões específicas para estudo, devocionais e infantis. Algumas são ilustradas, Foto: Gerald R. Ford Presidential Museum domínio público
A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores ao longo de aproximadamente 1.500 anos, de 1400 a.C. a 100 d.C. Seus escritores incluem profetas, reis, sacerdotes e apóstolos, como Moisés, Davi, Isaías, Mateus, Paulo e João. Foto: Acabashi - wikimedia commons
Os quatro evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, chamados assim de evangelistas. Destes, Mateus e João eram apóstolos, enquanto Marcos e Lucas foram discípulos próximos dos apóstolos. Foto: Domínio público
Além dos evangelhos de Mateus e João, os apóstolos Paulo, Pedro, Tiago e Judas escreveram cartas e epístolas que fazem parte do Novo Testamento. Paulo, por exemplo, escreveu grande parte das cartas apostólicas. Foto: Globetrotter19 - wikimedia commons
A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, sendo o Antigo composto por 39 livros (ou 46 na versão católica) e o Novo por 27 livros. Foto: Gerard van de Bruinhorst wikimesia commons
O Antigo Testamento contém relatos da criação, leis, profecias e história do povo judeu. O Novo Testamento narra a vida de Jesus, a formação da Igreja e visões proféticas. Foto:
O maior capítulo é o Salmo 119, com 176 versículos, enquanto o menor é o Salmo 117, com apenas dois versículos. O Antigo Testamento tem 929 capítulos, e o Novo Testamento tem 260. Foto:
Veja passagens famosas da Bíblia. João 3:16 – “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito...” (sobre a salvação). Foto: Madsfoto - wikimedia commons
Salmo 23 – “O Senhor é o meu pastor; nada me faltará.” (sobre confiança em Deus). Foto:
Gênesis 1:1 – “No princípio, criou Deus os céus e a terra.” (sobre a criação do mundo). Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
Mateus 22:37-39 – “Amarás o Senhor, teu Deus... e ao teu próximo como a ti mesmo.” (sobre o amor a Deus e ao próximo). Foto:
Filipenses 4:13 – “Posso todas as coisas naquele que me fortalece.” (sobre força na fé). Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
