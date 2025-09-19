Assine
overlay
Início Flipar
'FRUTA EXÓTICA'

Banana azul existe: textura e sabor inesperados

É uma variedade híbrida da banana Musa balbisiana e da Musa acuminata. Ela tem sabor que remete à baunilha e textura parecida com a de sorvete

CA
Carlos Alberto
  • Em algumas regiões tropicais do mundo é possível encontrar uma banana de cor diferente da que estamos habituados (verdes ou amarelas). Trata-se de uma variedade azul que é um híbrido da banana Musa balbisiana e da Musa acuminata. E mais: ela tem sabor que remete à baunilha e textura parecida com a de sorvete.
    Em algumas regiões tropicais do mundo é possível encontrar uma banana de cor diferente da que estamos habituados (verdes ou amarelas). Trata-se de uma variedade azul que é um híbrido da banana Musa balbisiana e da Musa acuminata. E mais: ela tem sabor que remete à baunilha e textura parecida com a de sorvete. Foto: Reprodução/Sociedade Internacional da Banana
  • Conhecida como banana azul de Blue Java, essa fruta exótica pode ser encontrada em países do sudeste da Ásia, na América Central, além dos estados americanos do Havaí e da Flórida (onde é conhecida como banana-sorvete). Ela é mais carnuda que as outras variedades, mas possui uma consistência cremosa que lembra a do sorvete. Além disso, é possível sentir um leve sabor de baunilha e, quando madura, pode ser ingerida com colher.
    Conhecida como banana azul de Blue Java, essa fruta exótica pode ser encontrada em países do sudeste da Ásia, na América Central, além dos estados americanos do Havaí e da Flórida (onde é conhecida como banana-sorvete). Ela é mais carnuda que as outras variedades, mas possui uma consistência cremosa que lembra a do sorvete. Além disso, é possível sentir um leve sabor de baunilha e, quando madura, pode ser ingerida com colher. Foto: Reprodução
  • Na verdade, a leve coloração azul-prateada só aparece quando a banana ainda não está madura, em razão da fruta ter um revestimento natural de cera, material que impede a absorção integral da luz solar pela clorofila da casca. Em geral, essa variedade tem entre 18 e 23 centímetros de comprimento e adquire o tom amarelo característico das bananas quando amadurece.
    Na verdade, a leve coloração azul-prateada só aparece quando a banana ainda não está madura, em razão da fruta ter um revestimento natural de cera, material que impede a absorção integral da luz solar pela clorofila da casca. Em geral, essa variedade tem entre 18 e 23 centímetros de comprimento e adquire o tom amarelo característico das bananas quando amadurece. Foto: Reprodução/Sociedade Internacional da Banana
  • Em agosto de 2024, outra variedade de banana foi notícia por um estudo científico. Pesquisadores podem ter encontrado uma forma de evitar a extinção da banana Cavendish, a mais consumida no mundo. No Brasil, essa espécie é conhecida como banana nanica ou banana d'água.
    Em agosto de 2024, outra variedade de banana foi notícia por um estudo científico. Pesquisadores podem ter encontrado uma forma de evitar a extinção da banana Cavendish, a mais consumida no mundo. No Brasil, essa espécie é conhecida como banana nanica ou banana d'água. Foto: Pete Linforth por Pixabay
  • De acordo com uma pesquisa publicada na revista
    De acordo com uma pesquisa publicada na revista "Nature Microbiology", um fungo chamado de mal-do-Panamá está ameaçando a produção global de bananas, assim como aconteceu com a banana Gros Michel no passado. Foto: Gianni Crestani por Pixabay
  • Nos anos 1950, a Gros Michel foi dizimada por uma doença causada pelo fungo Fusarium oxysporum raça 1, que impede o transporte de água e nutrientes na planta.
    Nos anos 1950, a Gros Michel foi dizimada por uma doença causada pelo fungo Fusarium oxysporum raça 1, que impede o transporte de água e nutrientes na planta. Foto: M W por Pixabay
  • A Cavendish, desenvolvida para resistir àquela primeira praga, agora enfrenta uma variação do mesmo fungo: o Fusarium oxysporum (TR4).
    A Cavendish, desenvolvida para resistir àquela primeira praga, agora enfrenta uma variação do mesmo fungo: o Fusarium oxysporum (TR4). Foto: rao T por Pixabay
  • A equipe de pesquisadores descobriu que o TR4 que ataca a Cavendish possui características genéticas distintas, liberando um gás que enfraquece as defesas da planta e facilita a infecção.
    A equipe de pesquisadores descobriu que o TR4 que ataca a Cavendish possui características genéticas distintas, liberando um gás que enfraquece as defesas da planta e facilita a infecção. Foto: Steve Buissinne por Pixabay
  • Essa descoberta é crucial, pois abre caminho para o desenvolvimento de novas estratégias para combater o fungo e proteger a produção de bananas.
    Essa descoberta é crucial, pois abre caminho para o desenvolvimento de novas estratégias para combater o fungo e proteger a produção de bananas. Foto: PublicDomainImages por Pixabay
  • Segundo a pesquisadora Li-Jun Ma, da Universidade de Massachusetts Amherst, é importante cultivar diferentes tipos de banana para
    Segundo a pesquisadora Li-Jun Ma, da Universidade de Massachusetts Amherst, é importante cultivar diferentes tipos de banana para "reduzir a pressão das doenças sobre um único cultivo". Foto: freepik/azerbaijan_stockers
  • "Agricultores e pesquisadores podem controlar o mal-do-Panamá identificando ou desenvolvendo tipos de banana tolerantes ou resistentes ao TR4", explicou ela. Foto: wikimedia commons/Wilfredor
  • Enquanto em países tropicais como o Brasil existe uma grande variedade de bananas, em muitas outras regiões a Cavendish domina o mercado.
    Enquanto em países tropicais como o Brasil existe uma grande variedade de bananas, em muitas outras regiões a Cavendish domina o mercado. Foto: wikimedia commons/Vitor da Silva Gonçalves
  • No Brasil, banana-ouro, banana-prata, banana-da-terra e banana-maçã são alguns exemplos de espécies populares de bananas.
    No Brasil, banana-ouro, banana-prata, banana-da-terra e banana-maçã são alguns exemplos de espécies populares de bananas. Foto: wikimedia commons/Steve Hopson
  • Até mesmo os próprios consumidores podem ajudar a conter o problema.
    Até mesmo os próprios consumidores podem ajudar a conter o problema. "Na próxima vez que for comprar bananas, experimente alguns tipos diferentes que possam estar disponíveis no comércio local", aconselhou a pesquisadora. Foto: wikimedia commons safaritravelplus
  • A banana é uma fruta nativa do sudeste da Ásia, especificamente na região onde estão Malásia, Indonésia e Filipinas.
    A banana é uma fruta nativa do sudeste da Ásia, especificamente na região onde estão Malásia, Indonésia e Filipinas. Foto: pexels/Aleksandar Pasaric
  • Evidências arqueológicas sugerem que a banana já era cultivada há milhares de anos nessas regiões.
    Evidências arqueológicas sugerem que a banana já era cultivada há milhares de anos nessas regiões. Foto: pexels/Ilo Frey
  • Graças às rotas comerciais, a banana se espalhou por todo o mundo, chegando às Américas com os colonizadores portugueses.
    Graças às rotas comerciais, a banana se espalhou por todo o mundo, chegando às Américas com os colonizadores portugueses. Foto: freepik
  • A banana é uma excelente fonte de nutrientes essenciais para a saúde pois ela é rica em potássio, vitaminas C e B6, fibras e carboidratos.
    A banana é uma excelente fonte de nutrientes essenciais para a saúde pois ela é rica em potássio, vitaminas C e B6, fibras e carboidratos. Foto: pexels/Manuel Joseph
  • Atualmente, a Ãndia e a China sÃ£o os maiores produtores de bananas, com o Brasil tambÃ©m incluÃ­do entre os maiores.
    Atualmente, a Ãndia e a China sÃ£o os maiores produtores de bananas, com o Brasil tambÃ©m incluÃ­do entre os maiores. Foto: wikimedia commons Obsidian Soul
  • Versátil, a banana pode ser consumida de diversas formas: in natura, em receitas doces e salgadas, em sucos, vitaminas e até mesmo em pratos principais.
    Versátil, a banana pode ser consumida de diversas formas: in natura, em receitas doces e salgadas, em sucos, vitaminas e até mesmo em pratos principais. Foto: YouTube/TudoGostoso
  • As bananas se desenvolvem sem a necessidade de fertilizaÃ§Ã£o, um fenÃŽmeno conhecido como partenocarpia. Por isso, as bananas que comemos nÃ£o tÃªm sementes.
    As bananas se desenvolvem sem a necessidade de fertilizaÃ§Ã£o, um fenÃŽmeno conhecido como partenocarpia. Por isso, as bananas que comemos nÃ£o tÃªm sementes. Foto: Toshiharu Watanabe por Pixabay
  • Além de ser uma fonte rica em nutrientes, a banana fornece energia rápida para o corpo, sendo ideal para consumir antes de atividades físicas, por exemplo.
    Além de ser uma fonte rica em nutrientes, a banana fornece energia rápida para o corpo, sendo ideal para consumir antes de atividades físicas, por exemplo. Foto: Steve Buissinne por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay