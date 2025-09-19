'FRUTA EXÓTICA'
Banana azul existe: textura e sabor inesperados
É uma variedade híbrida da banana Musa balbisiana e da Musa acuminata. Ela tem sabor que remete à baunilha e textura parecida com a de sorvete
-
Em algumas regiões tropicais do mundo é possível encontrar uma banana de cor diferente da que estamos habituados (verdes ou amarelas). Trata-se de uma variedade azul que é um híbrido da banana Musa balbisiana e da Musa acuminata. E mais: ela tem sabor que remete à baunilha e textura parecida com a de sorvete. Foto: Reprodução/Sociedade Internacional da Banana
-
Conhecida como banana azul de Blue Java, essa fruta exótica pode ser encontrada em países do sudeste da Ásia, na América Central, além dos estados americanos do Havaí e da Flórida (onde é conhecida como banana-sorvete). Ela é mais carnuda que as outras variedades, mas possui uma consistência cremosa que lembra a do sorvete. Além disso, é possível sentir um leve sabor de baunilha e, quando madura, pode ser ingerida com colher. Foto: Reprodução
-
Na verdade, a leve coloração azul-prateada só aparece quando a banana ainda não está madura, em razão da fruta ter um revestimento natural de cera, material que impede a absorção integral da luz solar pela clorofila da casca. Em geral, essa variedade tem entre 18 e 23 centímetros de comprimento e adquire o tom amarelo característico das bananas quando amadurece. Foto: Reprodução/Sociedade Internacional da Banana
-
Em agosto de 2024, outra variedade de banana foi notícia por um estudo científico. Pesquisadores podem ter encontrado uma forma de evitar a extinção da banana Cavendish, a mais consumida no mundo. No Brasil, essa espécie é conhecida como banana nanica ou banana d'água. Foto: Pete Linforth por Pixabay
-
-
De acordo com uma pesquisa publicada na revista "Nature Microbiology", um fungo chamado de mal-do-Panamá está ameaçando a produção global de bananas, assim como aconteceu com a banana Gros Michel no passado. Foto: Gianni Crestani por Pixabay
-
Nos anos 1950, a Gros Michel foi dizimada por uma doença causada pelo fungo Fusarium oxysporum raça 1, que impede o transporte de água e nutrientes na planta. Foto: M W por Pixabay
-
A Cavendish, desenvolvida para resistir àquela primeira praga, agora enfrenta uma variação do mesmo fungo: o Fusarium oxysporum (TR4). Foto: rao T por Pixabay
-
-
A equipe de pesquisadores descobriu que o TR4 que ataca a Cavendish possui características genéticas distintas, liberando um gás que enfraquece as defesas da planta e facilita a infecção. Foto: Steve Buissinne por Pixabay
-
Essa descoberta é crucial, pois abre caminho para o desenvolvimento de novas estratégias para combater o fungo e proteger a produção de bananas. Foto: PublicDomainImages por Pixabay
-
Segundo a pesquisadora Li-Jun Ma, da Universidade de Massachusetts Amherst, é importante cultivar diferentes tipos de banana para "reduzir a pressão das doenças sobre um único cultivo". Foto: freepik/azerbaijan_stockers
-
-
"Agricultores e pesquisadores podem controlar o mal-do-Panamá identificando ou desenvolvendo tipos de banana tolerantes ou resistentes ao TR4", explicou ela. Foto: wikimedia commons/Wilfredor
-
Enquanto em países tropicais como o Brasil existe uma grande variedade de bananas, em muitas outras regiões a Cavendish domina o mercado. Foto: wikimedia commons/Vitor da Silva Gonçalves
-
No Brasil, banana-ouro, banana-prata, banana-da-terra e banana-maçã são alguns exemplos de espécies populares de bananas. Foto: wikimedia commons/Steve Hopson
-
-
Até mesmo os próprios consumidores podem ajudar a conter o problema. "Na próxima vez que for comprar bananas, experimente alguns tipos diferentes que possam estar disponíveis no comércio local", aconselhou a pesquisadora. Foto: wikimedia commons safaritravelplus
-
A banana é uma fruta nativa do sudeste da Ásia, especificamente na região onde estão Malásia, Indonésia e Filipinas. Foto: pexels/Aleksandar Pasaric
-
Evidências arqueológicas sugerem que a banana já era cultivada há milhares de anos nessas regiões. Foto: pexels/Ilo Frey
-
-
Graças às rotas comerciais, a banana se espalhou por todo o mundo, chegando às Américas com os colonizadores portugueses. Foto: freepik
-
A banana é uma excelente fonte de nutrientes essenciais para a saúde pois ela é rica em potássio, vitaminas C e B6, fibras e carboidratos. Foto: pexels/Manuel Joseph
-
Atualmente, a Ãndia e a China sÃ£o os maiores produtores de bananas, com o Brasil tambÃ©m incluÃdo entre os maiores. Foto: wikimedia commons Obsidian Soul
-
-
Versátil, a banana pode ser consumida de diversas formas: in natura, em receitas doces e salgadas, em sucos, vitaminas e até mesmo em pratos principais. Foto: YouTube/TudoGostoso
-
As bananas se desenvolvem sem a necessidade de fertilizaÃ§Ã£o, um fenÃŽmeno conhecido como partenocarpia. Por isso, as bananas que comemos nÃ£o tÃªm sementes. Foto: Toshiharu Watanabe por Pixabay
-
Além de ser uma fonte rica em nutrientes, a banana fornece energia rápida para o corpo, sendo ideal para consumir antes de atividades físicas, por exemplo. Foto: Steve Buissinne por Pixabay
-