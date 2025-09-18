Angelina Jolie contratou assassino para matá-la, mas ele a salvou

Apesar da carreira de sucesso e de uma legião de admiradores pelo mundo, Angelina também tem algumas esquisitices que chamam atenção e causam perplexidade. Uma das atitudes imprevisíveis da atriz foi contratar um assassino para matá-la. Quando tinha cerca de 20 anos, ela decidiu dar fim à própria vida, mas, para que ninguém se sentisse culpado, a ideia era ser, então, assassinada. A atriz fez a revelação em uma entrevista ao IMDb, em 2001. Foto: Reprodução/Instagram