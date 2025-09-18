Flipar
Costumes dos brasileiros que são mal vistos em outros países; conheça e evite
-
No Brasil, cumprimentar com abraços e beijos no rosto é visto como sinal de simpatia. Esse contato físico é parte do jeito caloroso do brasileiro. Foto: imagem gerada por i.a
-
No Japão, isso pode ser invasivo, pois eles prezam por distância e formalidade. Saudações são discretas, como o ato de se curvar levemente. Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
-
Falar alto, rir e gesticular em público no Brasil passa como algo natural. Isso expressa o bom humor e a sociabilidade típicos do país. Foto: imagem gerada por i.a
-
Na Alemanha, o comportamento barulhento pode ser visto como falta de respeito. Lá se valoriza o ambiente calmo e reservado. Foto: Imagem de Iva Castro por Pixabay
-
-
Chegar um pouco atrasado no Brasil, mesmo em compromissos sociais, é tolerado. Muitas vezes isso nem gera comentários. Foto: imagem gerada por i.a
-
Na Inglaterra, pontualidade é essencial e sinal de respeito. Atrasar-se soa como desleixo ou desconsideração. O Big Ben, por sinal, é um dos símbolos de hora precisa. Foto: wikimedia commons Peter Broster
-
Dividir a conta em bares e restaurantes é prática comum no Brasil. Cada um paga o que consumiu e isso é bem aceito. Foto: imagem gerada por i.a
-
-
Na China, dividir a conta pode parecer descortês. O costume é quem convida pagar tudo, como sinal de honra. Foto: Yinan Chen por Pixabay
-
Elogiar a casa ou pertences de alguém no Brasil é gentileza. Isso demonstra simpatia e apreço pelo anfitrião. Foto: imagem gerada por i.a
-
Em países árabes, o elogio pode causar desconforto. Em algumas culturas, pode soar como inveja ou criar obrigação de presentear. Foto: Nicoleon - Wikimédia Commons
-
-
Usar apelidos carinhosos e fazer piadas entre amigos é comum no Brasil. Isso mostra afeto e descontração. Foto: imagem gerada por i.a
-
Na Suécia, piadas e apelidos no trabalho podem parecer pouco profissionais. O ambiente costuma ser mais formal. Foto: xavi manrique por Pixabay
-
Crianças barulhentas em locais públicos são bem toleradas no Brasil. Há paciência com o comportamento infantil. Foto: imagem gerada por i.a
-
-
Na França, esperam-se crianças mais discretas em público. Pais são cobrados por manter o bom comportamento dos filhos. Foto: imagem gerada por i.a
-
Roupas informais como bermuda e chinelo são aceitas no Brasil. O conforto é prioridade em muitas situações. Foto: imagem gerada por i.a
-
Na Itália, roupas informais podem ser vistas como desrespeito em certos locais. Igrejas e restaurantes esperam mais formalidade. Foto: Américo Aperta - Flickr
-
-
Colocar os pés em cadeiras ou bancos passa despercebido no Brasil. Isso é visto como um ato de relaxamento. Foto: imagem gerada por i.a
-
Em Singapura, esse gesto pode ser extremamente ofensivo. Os pés são considerados impuros em algumas culturas. Foto: Flickr shankar s
-
Fazer perguntas pessoais no Brasil, como estado civil ou onde mora, é comum. Isso demonstra interesse e amizade. Foto: imagem gerada por i.a
-
-
Nos Estados Unidos, isso pode soar como invasão de privacidade. Os americanos prezam mais pela reserva em conversas iniciais. Foto: Reprodução/YouTube Drone Snap