Pra quem não viu: Ondas gigantes de 12 metros causam pânico em navio de passageiros
Nas imagens, é possível ver as ondas se chocando contra o cruzeiro enquanto a embarcação passava por uma região perigosa do oceano perto da Antártica. Foto: reprodução/redes sociais
A blogueira de viagens Lesley Anne Murphy compartilhou um vídeo do momento a bordo do navio Ocean Explorer, da Quark Expeditions. Foto: Divulgação/Quark Expeditions
"Imagine se você se inscrevesse para uma montanha-russa de 48 horas", descreveu a influenciadora. Foto: reprodução/redes sociais
O incidente aconteceu no dia 26/03/25, enquanto o cruzeiro atravessava a Passagem de Drake. Foto: montagem/reprodução/redes sociais
O trecho consiste em um canal de 960 km que liga a Antártica ao extremo sul da América do Sul. Foto: reprodução/google maps
Essa região é conhecida por suas águas turbulentas, onde as correntes do Atlântico e do Pacífico se encontram, criando um forte efeito de agitação. Foto: reprodução
As imagens registradas mostram passageiros gritando enquanto o navio é balançado violentamente pelas enormes ondas, que podem ser vistas através das grandes janelas. Foto: montagem/reprodução/redes sociais
Em um momento, uma das passageiras chega a cair no chão com a força do balanço. Foto: reprodução/redes sociais
Apesar dos momentos desesperadores, Lesley Anne disse que a viagem foi "segura". Foto: reprodução/redes sociais
Em seu site, a Quark Expeditions garante que seus navios são projetados para aguentar condições extremas como essas. Foto: Divulgação/Quark Expeditions
A Passagem de Drake, que liga o extremo sul da América do Sul à Península Antártica, é um dos trechos de oceano mais temidos do mundo. Foto: wikimedia commons/Christopher Michel
A região é conhecida pelo chamado “tremor de Drake”, causado pela confluência de correntes oceânicas e ventos fortes que podem gerar ondas de até 15 metros. Foto: michelle2214/Pixabay
Esse fenômeno ocorre porque não há terra firme para amortecer as tempestades, permitindo que os ventos ganhem força ao redor do planeta. Foto: reprodução
Além da superfície agitada, a Passagem de Drake esconde montanhas subaquáticas que influenciam as correntes e afetam o clima global. Foto: Polina Kuzovkova/Unsplash
A forte corrente oceânica que atravessa o local carrega milhões de litros de água por segundo, intensificando as condições extremas. Foto: Torsten Dederichs/Unsplash
Historicamente, a Passagem de Drake era uma rota crucial para navios que contornavam o Cabo Horn antes da abertura do Canal do Panamá em 1914. Foto: reprodução/youtube Map Pack
O perigo desse percurso já resultou em milhares de mortes e consolidou a reputação assustadora do "Drake". Foto: reprodução
Capitães e pesquisadores que cruzam o "Drake" regularmente destacam que é essencial manter a cautela e a atenção, pois, apesar dos avanços na navegação, o oceano continua sendo imprevisível e poderoso. Foto: reprodução