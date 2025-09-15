Assine
Pra quem não viu: morte de turista que caiu de borda infinita traz dúvidas sobre segurança dessas piscinas

RF
Redação Flipar
  • Veronika Kobzova, de 28 anos, perdeu a vida após cair de uma piscina de borda infinita em uma casa alugada. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu
    Foto: Montagem/Reprodução Instagram
  • A piscina fica a uma altura de 15 metros, o equivalente a um prédio de três andares. As informações são do veículo britânico The Mirror.
    Foto: Montagem/Reprodução
  • Nativa da Ucrânia, Kobzova sofreu múltiplas fraturas no crânio e no rosto ao escorregar e despencar do local.
    Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Apesar do rápido atendimento médico, a jovem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
    Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Kobzova passava férias no país asiático e estava acompanhada de duas amigas, uma tailandesa e outra também ucraniana.
    Foto: Yavor Punchev/Unsplash
  • Ela era acrobata e fazia parte de uma renomada família circense ucraniana.
    Foto: Reprodução/Instagram
  • Mykola Kobzov, diretor do Circo Kobzov, do qual Kobzova fazia parte — ele também era tio dela —, expressou profunda tristeza em um comunicado:
    Foto: Reprodução/Instagram
  • "Ela era jovem, bonita, bem-sucedida. Veronika, sempre nos lembraremos de você. Nossa família está de luto. Te amo". Foto: Reprodução
  • Autoridades tailandesas abriram inquérito para esclarecer os detalhes do ocorrido, mas as primeiras informações indicam que se trata de um acidente, sem indícios de crime.
    Foto: Reprodução
  • A morte de Kobzova chama atenção para os riscos em áreas de lazer aparentemente seguras, especialmente essas com as chamadas
    Foto: Freepik/lifeforstock
  • O conceito arquitetônico da “borda infinita” é uma solução estética e funcional que visa criar a ilusão de continuidade entre uma superfície construída e a paisagem ao redor.
    Foto: lenchen87/Pixabay
  • A ideia é que a água ou a estrutura pareça “desaparecer” no horizonte, sem barreiras visíveis, ampliando a sensação de espaço e conexão com o ambiente.
    Foto: SH Cho/Pixabay
  • O efeito é especialmente marcante em projetos localizados em áreas com vistas privilegiadas, como montanhas, oceanos ou horizontes urbanos.
    Foto: Freepik/frimufilms
  • Esse efeito Ã© alcanÃ§ado por meio de um desnÃ­vel no qual a Ã¡gua transborda para um reservatÃ³rio oculto, sendo recirculada por um sistema hidrÃ¡ulico.
    Foto: Divulgação/Bueno Engenharia e Construções
  • Um dos primeiros exemplos desse conceito foi a
    Foto: Wikimedia Commons/Somach
  • A residência se integra à floresta e às cascatas, com terraços que se estendem sobre a natureza, criando uma transição fluida entre o construído e o ambiente.
    Foto: Wikimedia Commons/Eritak
  • Um exemplo contemporâneo famoso é a piscina do Marina Bay Sands, em Singapura. É a maior do mundo que faz uso do conceito da borda infinita.
    Foto: Javi perales - Flickr
  • Outro exemplo é o hotel Hanging Gardens of Bali, na Indonésia, com suas piscinas em cascata esculpidas nas encostas da floresta tropical, oferecendo vistas limpas da paisagem.
    Foto: Reprodução/TripAdvisor
  • No Brasil, diversas casas de alto padrão e resorts em locais como Búzios, no Rio (foto), Fernando de Noronha (PE) e a Serra da Mantiqueira utilizam esse conceito da borda infinita.
    Foto: Divulgação/Abracadabra Boutique Hotel
  • O escritório de arquitetura SAOTA, da África do Sul, é um dos mais conhecidos no mundo que fazem uso dessa técnica em suas construções de luxo.
    Foto: Divulgação/SAOTA
