Filósofo do século 14 já indicava falsificação no Santo Sudário, revela estudo

O achado foi feito pelo pesquisador Nicolas Sarzeaud, da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, ao analisar uma versão editada do tratado. O estudo, publicado no Journal of Medieval History, reforça o debate sobre a origem do Sudário, considerado por alguns como prova da ressurreição de Jesus e, por outros, apenas uma criação medieval. Foto: wikimedia commons Mayonieva