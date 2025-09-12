Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Confira algumas lendas e mistérios sobre espelhos

RF
Redação Flipar
  • Em civilizações diversas, os enigmas associados ao espelho foram desde atributos proféticos até crenças relacionadas a azar ou sorte. Veja a seguir!
    Em civilizações diversas, os enigmas associados ao espelho foram desde atributos proféticos até crenças relacionadas a azar ou sorte. Veja a seguir! Foto: Imagem de Claudio Scot por Pixabay
  • Poderes “mágicos” - Em diferentes civilizações, o espelho foi considerado um canal de predições pela “catoptromancia” (união de termos gregos para espelho e adivinhação).
    Poderes “mágicos” - Em diferentes civilizações, o espelho foi considerado um canal de predições pela “catoptromancia” (união de termos gregos para espelho e adivinhação). Foto: Reprodução do Facebook Abilità por Analu
  • O vidente lia o futuro a partir da imagem da pessoa refletida na superfície da água em copo raso ou recipiente de louça.
    O vidente lia o futuro a partir da imagem da pessoa refletida na superfície da água em copo raso ou recipiente de louça. Foto: Imagem de Tony Flood por Pixabay
  • Antes da era cristÃ£, na GrÃ©cia Antiga, feiticeiras utilizavam o espelho como orÃ¡culo. JÃ¡ em Roma, os sacerdotes da ordem dos Specularii afirmavam antever eventos e confirmar fatos do passado pelo objeto.
    Antes da era cristÃ£, na GrÃ©cia Antiga, feiticeiras utilizavam o espelho como orÃ¡culo. JÃ¡ em Roma, os sacerdotes da ordem dos Specularii afirmavam antever eventos e confirmar fatos do passado pelo objeto. Foto: Flickr Mozart
  • O ocultista John Dee, conselheiro político da rainha Elizabeth I no século XVI, usava espelhos para invocar anjos.
    O ocultista John Dee, conselheiro político da rainha Elizabeth I no século XVI, usava espelhos para invocar anjos. Foto: Reprodução do Facebook Marcelo Antiguidades
  • SuperstiÃ§Ã£o - A crenÃ§a popular de que quebrar espelho dÃ¡ sete anos de azar nasceu justamente da prÃ¡tica da â??catoptromanciaâ? entre os gregos. Caso o copo ou tigela que servia para prever o futuro caÃ­sse e quebrasse, era sinal de tragÃ©dia a caminho.
    SuperstiÃ§Ã£o - A crenÃ§a popular de que quebrar espelho dÃ¡ sete anos de azar nasceu justamente da prÃ¡tica da â??catoptromanciaâ? entre os gregos. Caso o copo ou tigela que servia para prever o futuro caÃ­sse e quebrasse, era sinal de tragÃ©dia a caminho. Foto: Flickr Beth
  • A crença foi importada pelos romanos com o acréscimo de que a maldição pelo espelho quebrado tinha um prazo de sete anos - seguindo os ciclos de renovação da vida.
    A crença foi importada pelos romanos com o acréscimo de que a maldição pelo espelho quebrado tinha um prazo de sete anos - seguindo os ciclos de renovação da vida. Foto: Flickr Foofoo MacShoe
  • Mas há sociedades, como a paquistanesa, que acreditam no efeito inverso do estilhaçar de um espelho. A quebra acidental do objeto, ou de um vidro qualquer, seria sinal de que bons acontecimentos se avizinham.
    Mas há sociedades, como a paquistanesa, que acreditam no efeito inverso do estilhaçar de um espelho. A quebra acidental do objeto, ou de um vidro qualquer, seria sinal de que bons acontecimentos se avizinham. Foto: Flickr K. Kushiro
  • Energia lunar - No período das dinastias na China, havia a crença de que espelhos poderiam “sugar” as forças da lua. O satélite natural da Terra era cultuado na região asiática na antiguidade.
    Energia lunar - No período das dinastias na China, havia a crença de que espelhos poderiam “sugar” as forças da lua. O satélite natural da Terra era cultuado na região asiática na antiguidade. Foto: Reprodução do Facebook Uaná Etê
  • Na dinastia Qing, a última da época imperial chinesa, atribuia-se poder aos espelhos em decisões de imperadores.
    Na dinastia Qing, a última da época imperial chinesa, atribuia-se poder aos espelhos em decisões de imperadores. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
  • O mito da “Bloody Mary” - Uma lenda urbana, ou folclore, famosa nos países de língua inglesa. Segundo ela, ao apagar as luzes do quarto e evocar a tal “Maria Sangrenta” três vezes em frente ao espelho, segurando uma vela, a pessoa encontrará o espírito de Bloody Mary.
    O mito da “Bloody Mary” - Uma lenda urbana, ou folclore, famosa nos países de língua inglesa. Segundo ela, ao apagar as luzes do quarto e evocar a tal “Maria Sangrenta” três vezes em frente ao espelho, segurando uma vela, a pessoa encontrará o espírito de Bloody Mary. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Vampiros - Nos filmes e livros, o personagem de caninos afiados não tem sua imagem refletida em espelhos.
    Vampiros - Nos filmes e livros, o personagem de caninos afiados não tem sua imagem refletida em espelhos. Foto: - Divulgação
  • Na mitologia dos vampiros, o fato se explica pela ausência de alma, fenômeno também associado ao demônio.
    Na mitologia dos vampiros, o fato se explica pela ausência de alma, fenômeno também associado ao demônio. Foto: reprodução Entrevista com o Vampiro
  • Alma aprisionada - No século XIX, em algumas partes do planeta, como na Inglaterra Vitoriana e na América do Norte, era comum cobrir os espelhos com tecido durante um velório. A prática devia-se à crença de que o espírito do morto poderia ficar preso nesses objetos.
    Alma aprisionada - No século XIX, em algumas partes do planeta, como na Inglaterra Vitoriana e na América do Norte, era comum cobrir os espelhos com tecido durante um velório. A prática devia-se à crença de que o espírito do morto poderia ficar preso nesses objetos. Foto: - Reprodução de Rede Social
  • Espelho da Branca de Neve - Acredita-se que os irmÃ£os Grimm tenham se inspirado na histÃ³ria real de uma baronesa alemÃ£ para criar seu famoso conto que, no sÃ©culo XX, tornou-se cÃ©lebre em desenho da Disney.
    Espelho da Branca de Neve - Acredita-se que os irmÃ£os Grimm tenham se inspirado na histÃ³ria real de uma baronesa alemÃ£ para criar seu famoso conto que, no sÃ©culo XX, tornou-se cÃ©lebre em desenho da Disney. Foto: Espelhos - DivulgaÃ§Ã£o
  • A baronesa vivia na região da Baviera e cresceu em um castelo no vilarejo de Lohr, famoso pela produção de vidros e espelhos. Reza a lenda que seu pai deu à esposa, madrasta da jovem, um “espelho falante”. Na fábula, ele responde à famosa pergunta: “Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?”
    A baronesa vivia na região da Baviera e cresceu em um castelo no vilarejo de Lohr, famoso pela produção de vidros e espelhos. Reza a lenda que seu pai deu à esposa, madrasta da jovem, um “espelho falante”. Na fábula, ele responde à famosa pergunta: “Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?” Foto: Reprodução/ BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES
  • Portal para o submundo - Na América pré-Colombiana, os astecas acreditavam que o deus Tezcatlipoca, senhor da noite e da morte, fazia a passagem entre o mundo terreno e o espiritual por espelhos.
    Portal para o submundo - Na América pré-Colombiana, os astecas acreditavam que o deus Tezcatlipoca, senhor da noite e da morte, fazia a passagem entre o mundo terreno e o espiritual por espelhos. Foto: Reprodução do X @asolitarypagan
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay