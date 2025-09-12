Flipar
Pesquisa revela países das Américas que curtem o nosso Brasil
Esse centro de estudos realiza pesquisas de opinião pública, demográficas e análises de conteúdo. Além de outros tipos de pesquisas de ciências sociais. Foto: Arne Müseler/Wikimédia Commons
Diante disso, ele fornece informações sobre questões sociais, opinião pública e tendências demográficas que moldam os Estados Unidos e o mundo. Foto: Cmasi/Wikimédia Commons
Vale lembrar que, em novembro, o Brasil recebeu líderes políticos de todo o mundo para a cúpula anual do G20, em novembro de 2024. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A maioria dos entrevistados em seis países da América tem uma visão positiva sobre o Brasil, mas essa percepção varia entre as nações e grupos etários. Foto: Foto: Donatas Dabravolskas via Wiki Loves Monuments
O levantamento foi realizado na Argentina, Chile, Peru, Colômbia, México e Estados Unidos e mostra que, em média, 52% dos adultos desses países veem o Brasil de forma positiva. Por outro lado, 28% têm uma visão desfavorável. Foto: Imagem de F T por Pixabay
Dessa forma, a pesquisa buscou medir a temperatura da opinião pública do continente em relação ao Brasil e seu presidente. Isso ocorreu próximo à realização da Cúpula de Chefes de Estado do G20, no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro de 2024. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A liderança da lista ficou por conta da Argentina. Ela registrou o maior sentimento positivo com relação ao Brasil, com 59% de aprovação e 25% de desaprovação. Foto: Jorge Lascar/Wikimédia Commons
Quem ficou bem dividido, mas também com uma aprovação maior foi os Estados Unidos. Vale destacar que essa pesquisa foi feita antes do tarifaço de Donald Trump e da relação do presidente norte-americano com Lula. Foto: Reprodução
Os norte-americanos registraram o maior índice de desaprovação, com 46%. Mesmo assim, um ponto percentual a menos do que os 47% que veem o Brasil de forma positiva na maior economia do mundo. Foto: Jess Loiterton pexels
Adultos americanos são os mais propensos a ter uma visão negativa do Brasil: 46% o veem de forma desfavorável, em comparação com não mais que 33% em qualquer um dos outros países pesquisados. Foto: Hayes Potter Unsplash
Nos EUA, democratas e independentes veem o Brasil de forma mais favorável do que republicanos e simpatizantes. Entre os democratas, 54% têm uma visão favorável do Brasil, em comparação com 42% dos republicanos. Foto: Divulgação
Os resultados da pesquisa revelaram que a Colômbia tem uma visão majoritariamente favorável do Brasil, com 58% dos entrevistados expressando uma opinião positiva sobre o país. Foto: Flickr Guía de Viajes Oficial de Medellín
Muitos mexicanos viajam constantemente ao Brasil visando o turismo, o que contribui para uma percepção positiva do país. Assim, 48% dos entrevistados desta nação aprovam o Brasil, enquanto 33% reprovam. Foto: Diego Delso/Wikimédia Commons
O Chile, por sua vez, marcou a menor aprovação de todos os países, com 45%, enquanto 30% apresentaram um sentimento negativo em relação ao país verde e amarelo. Foto: Wikimedia Commons/Carlos Figueroa
Dessa forma, as opiniões sobre o Brasil são mais favoráveis, segundo Pew Research Center, entre jovens adultos de 18 a 34 anos. Foto: Canopus49/Wikimédia Commons
Na Colômbia, a aprovação do Brasil dispara para 68% entre esse grupo. Isso comparado com 43% entre as pessoas com mais de 50 anos. Foto: Juan Gómez/Wikimédia Commons
Além disso, a pesquisa revela que 49% dos adultos nas seis nações acreditam que a influência do Brasil no tabuleiro global continua a mesma, apesar de o país ter ficado na presidência do G20 em 2024. Foto: Flickr Anastassia Golitsyna
Com isso, apenas 13% acreditam que a posição do Brasil ficou mais forte no mundo, enquanto outros 22% acreditam que o país se enfraqueceu. Foto: Reprodução/YouTube
Diante disso, o país que acredita que o Brasil mais se fortaleceu é a Argentina. Ao todo, 19% responderam dessa forma, enquanto os outros 20% argumentaram que o país se enfraqueceu. Foto: Wikimedia Commons/Romina B. Correa
Por outro lado, o Chile é a nação que mais viu o enfraquecimento de Brasília. Assim, 33% disseram que o país perdeu espaço no tabuleiro global, enquanto apenas 8% afirmaram o contrário. Foto: Wikimedia Commons/Carlos Figueroa
