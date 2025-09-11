Divirta-se com curiosas formações rochosas que lembram pessoas

Rosto na Pedra da Gávea, Rio de Janeiro: Esta formação rochosa, localizada no Parque Nacional da Tijuca, é uma das mais intrigantes do Brasil, e existem várias teorias sobre como ela se formou. Uma das mais conhecidas sugere que ela não foi esculpida pelo tempo, mas sim pelos seres humanos, há milhares de anos. Foto: Flickr/Felipe Pinheiro