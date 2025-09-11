Assine
Belas construções se destacam na Nova Zelândia

    Muitas são marcos nacionais e contam a história do desenvolvimento neozelandês. Veja algumas marcantes. Foto: Barni1 pixabay
    Parlamento da Nova Zelândia (Beehive) (1979) O edifício em formato de colmeia, localizado em Wellington, é a sede do governo neozelandês. Sua arquitetura única simboliza a modernização da política do país e abriga o gabinete do primeiro-ministro. Foto: FOTO: By Office of the Clerk / Wikimedia Commons
    Old Government Buildings (1876) Também localizado em Wellington, é uma das maiores estruturas de madeira do mundo. Construído para abrigar o governo colonial, hoje é parte da Universidade Victoria e um marco arquitetônico. Foto: FOTO: By User:Ballofstring / Wikimedia Commons
    Christchurch Cathedral (1864) Um dos marcos históricos mais importantes de Christchurch, foi severamente danificado por terremotos. Sua reconstrução em andamento representa a resiliência da cidade e a importância do patrimônio neozelandês. Foto: FOTO: By William Murphy / Wikimedia Commons
    Auckland War Memorial Museum (1929) Situado no alto do Auckland Domain, combina exposições sobre guerra, história maori e história natural. Além de ser um museu, funciona como memorial para os soldados neozelandeses que serviram em conflitos mundiais. Foto: FOTO: By Iswzo / Wikimedia Commons
    Dunedin Railway Station (1906) Conhecida por sua arquitetura flamenga e detalhes ornamentais, já foi uma das estações ferroviárias mais movimentadas do país. Hoje, é um importante ponto turístico e abriga eventos culturais. Foto: FOTO: By Ewen C-W / Wikimedia Commons
    Larnach Castle (1871) O único castelo da Nova Zelândia, localizado em Otago, foi construído pelo político William Larnach. Rodeado por belos jardins, representa o luxo da era vitoriana e é uma das principais atrações turísticas da região. Foto: FOTO: By Christoph Strässler / Wikimedia Commons
    Sky Tower (1997) Com 328 metros de altura, é o edifício mais alto do Hemisfério Sul e um dos símbolos de Auckland. Além de funcionar como torre de telecomunicações, oferece vistas panorâmicas e atividades radicais, como o SkyJump. Foto: FOTO: By Sids1 / Wikimedia Commons
    St. Paul’s Cathedral (1964) Localizada em Wellington, é um dos principais templos anglicanos da Nova Zelândia. Sua arquitetura moderna e imponente faz dela um marco religioso e cultural importante. Foto: FOTO: By JackPeasePhotography / Wikimedia Commons
    Te Papa Tongarewa (1998) O Museu Nacional da Nova Zelândia, em Wellington, é referência em cultura maori e história do país. Com exposições interativas e um vasto acervo, atrai milhões de visitantes todos os anos. Foto: FOTO: By Ulrich Lange / Wikimedia Commons
    Government House (1910) Residência oficial do Governador-Geral da Nova Zelândia, localizada em Wellington. Sua construção representa o poder do Estado e é usada para eventos diplomáticos e cerimônias oficiais. Foto: FOTO: By LJ Holden at English Wikipedia / Wikimedia Commons
    Nelson Cathedral (1925-1965) Localizada na cidade de Nelson, combina elementos góticos e modernos em sua arquitetura. É um importante centro religioso e um símbolo da história da cidade. Foto: FOTO: By Tony Hisgett from Birmingham / Wikimedia Commons
    Napier Art Deco Buildings (1930s) Após um terremoto devastador, Napier foi reconstruída em estilo art déco, tornando-se um dos melhores exemplos desse movimento arquitetônico. Hoje, a cidade é um destino turístico famoso por sua arquitetura única. Foto: FOTO: By Phillip Capper from Wellington / Wikimedia Commons
    Hamilton Gardens (1960s) Embora seja um complexo de jardins e não um edifício tradicional, é uma das atrações mais visitadas da Nova Zelândia. Seus jardins temáticos representam diferentes estilos históricos de paisagismo ao redor do mundo. Foto: FOTO: By Michal Klajban / Wikimedia Commons
