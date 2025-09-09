Flipar
Associados ao mau agouro, abutres têm importância que poucos conhecem
-
Apesar da má reputação, essas aves desempenham um papel crucial na manutenção dos ecossistemas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
-
Na África, por exemplo, conservacionistas trabalham para mudar a percepção pública sobre elas, e os motivos são convincentes. Foto: Julius Rückert./Wikimédia Commons
-
Um estudo da BirdLife International revelou que os abutres geram um impressionante valor de US$ 1,8 bilhão por ano para os ecossistemas do sul da África, graças ao seu trabalho de "faxineiros naturais". Foto: Pixabay
-
Isso porque, quando um animal morre, um bando de abutres é capaz devorar a carcaça em poucas horas. Foto: Christel SAGNIEZ por Pixabay
-
-
Com isso, eles contribuem para a redução da proliferação de doenças perigosas (antraz e botulismo), limitando a presença de pragas como ratos e cães selvagens. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
-
Além disso, o estômago superácido dos abutres é capaz de neutralizar toxinas letais que seriam fatais para outros animais, agindo como um verdadeiro filtro biológico. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
-
Mas sua importância vai além da limpeza ambiental. Abutres também ajudam no combate ao crime (é isso mesmo). Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
-
-
Guardas florestais usam os abutre como "vigias", já que sua presença em um local pode indicar carcaças deixadas por caçadores ilegais. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
-
Em regiões rurais, eles ainda auxiliam fazendeiros a encontrar animais mortos ou doentes, funcionando como um "sistema de prevenção de desastres". Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
-
Os abutres africanos enfrentam sérias ameaças e estão em risco de extinção, com 7 das 11 espécies já classificadas como vulneráveis ou criticamente ameaçadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
-
-
Nos últimos 50 anos, algumas populações de abutres chegaram a diminuir quase 100%. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
-
Essas aves são vítimas de envenenamento justamente por caçadores ilegais que não querem ter a presença revelada. Foto: Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
-
Além disso, essas aves frequentemente morrem ao colidir com linhas de transmissão de energia e até caça ligada a crenças místicas, nas quais partes de seus corpos são usadas em rituais. Foto: Flickr Ricardo Martins
-
-
Essa situação é agravada pela imagem negativa perpetuada pela cultura popular, como a representação pejorativa dessas aves em filmes hollywoodianos. Foto: Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
-
Embora muitas pessoas usem os termos "abutre" e "urubu" como sinônimos, essas aves pertencem a famílias diferentes e têm características distintas, apesar de compartilharem o hábito de se alimentar de carniça. Foto: Imagem Pixabay
-
Urubus (família Cathartidae) são encontrados apenas nas Américas e se destacam por seu olfato apurado, raro entre aves, que os ajuda a encontrar carcaças mesmo em florestas fechadas. Foto: Joel Alarcon/Pixabay
-
-
Já os Abutres (família Accipitridae, a mesma das águias) vivem no Velho Mundo (África, Europa e Ásia) e dependem mais da visão aguçada do que do olfato para caçar. Foto: Denis Doukhan/Pixabay
-
AlÃ©m disso, abutres geralmente sÃ£o maiores que os urubus (alguns com atÃ© 120 cm de comprimento e 3 m de envergadura), tÃªm bicos mais robustos e habitam Ã¡reas abertas, como savanas. Foto: Flickr Paulo Bico