Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Associados ao mau agouro, abutres têm importância que poucos conhecem

RF
Redação Flipar
  • Apesar da má reputação, essas aves desempenham um papel crucial na manutenção dos ecossistemas.
    Apesar da má reputação, essas aves desempenham um papel crucial na manutenção dos ecossistemas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
  • Na África, por exemplo, conservacionistas trabalham para mudar a percepção pública sobre elas, e os motivos são convincentes.
    Na África, por exemplo, conservacionistas trabalham para mudar a percepção pública sobre elas, e os motivos são convincentes. Foto: Julius Rückert./Wikimédia Commons
  • Um estudo da BirdLife International revelou que os abutres geram um impressionante valor de US$ 1,8 bilhão por ano para os ecossistemas do sul da África, graças ao seu trabalho de
    Um estudo da BirdLife International revelou que os abutres geram um impressionante valor de US$ 1,8 bilhão por ano para os ecossistemas do sul da África, graças ao seu trabalho de "faxineiros naturais". Foto: Pixabay
  • Isso porque, quando um animal morre, um bando de abutres é capaz devorar a carcaça em poucas horas.
    Isso porque, quando um animal morre, um bando de abutres é capaz devorar a carcaça em poucas horas. Foto: Christel SAGNIEZ por Pixabay
  • Com isso, eles contribuem para a redução da proliferação de doenças perigosas (antraz e botulismo), limitando a presença de pragas como ratos e cães selvagens.
    Com isso, eles contribuem para a redução da proliferação de doenças perigosas (antraz e botulismo), limitando a presença de pragas como ratos e cães selvagens. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
  • Além disso, o estômago superácido dos abutres é capaz de neutralizar toxinas letais que seriam fatais para outros animais, agindo como um verdadeiro filtro biológico.
    Além disso, o estômago superácido dos abutres é capaz de neutralizar toxinas letais que seriam fatais para outros animais, agindo como um verdadeiro filtro biológico. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
  • Mas sua importância vai além da limpeza ambiental. Abutres também ajudam no combate ao crime (é isso mesmo).
    Mas sua importância vai além da limpeza ambiental. Abutres também ajudam no combate ao crime (é isso mesmo). Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
  • Guardas florestais usam os abutre como
    Guardas florestais usam os abutre como "vigias", já que sua presença em um local pode indicar carcaças deixadas por caçadores ilegais. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
  • Em regiões rurais, eles ainda auxiliam fazendeiros a encontrar animais mortos ou doentes, funcionando como um
    Em regiões rurais, eles ainda auxiliam fazendeiros a encontrar animais mortos ou doentes, funcionando como um "sistema de prevenção de desastres". Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
  • Os abutres africanos enfrentam sérias ameaças e estão em risco de extinção, com 7 das 11 espécies já classificadas como vulneráveis ou criticamente ameaçadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).
    Os abutres africanos enfrentam sérias ameaças e estão em risco de extinção, com 7 das 11 espécies já classificadas como vulneráveis ou criticamente ameaçadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
  • Nos últimos 50 anos, algumas populações de abutres chegaram a diminuir quase 100%.
    Nos últimos 50 anos, algumas populações de abutres chegaram a diminuir quase 100%. Foto: Reprodução do Youtube Canal Maiores do Mundo
  • Essas aves são vítimas de envenenamento justamente por caçadores ilegais que não querem ter a presença revelada.
    Essas aves são vítimas de envenenamento justamente por caçadores ilegais que não querem ter a presença revelada. Foto: Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
  • Além disso, essas aves frequentemente morrem ao colidir com linhas de transmissão de energia e até caça ligada a crenças místicas, nas quais partes de seus corpos são usadas em rituais.
    Além disso, essas aves frequentemente morrem ao colidir com linhas de transmissão de energia e até caça ligada a crenças místicas, nas quais partes de seus corpos são usadas em rituais. Foto: Flickr Ricardo Martins
  • Essa situação é agravada pela imagem negativa perpetuada pela cultura popular, como a representação pejorativa dessas aves em filmes hollywoodianos.
    Essa situação é agravada pela imagem negativa perpetuada pela cultura popular, como a representação pejorativa dessas aves em filmes hollywoodianos. Foto: Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
  • Embora muitas pessoas usem os termos
    Embora muitas pessoas usem os termos "abutre" e "urubu" como sinônimos, essas aves pertencem a famílias diferentes e têm características distintas, apesar de compartilharem o hábito de se alimentar de carniça. Foto: Imagem Pixabay
  • Urubus (família Cathartidae) são encontrados apenas nas Américas e se destacam por seu olfato apurado, raro entre aves, que os ajuda a encontrar carcaças mesmo em florestas fechadas.
    Urubus (família Cathartidae) são encontrados apenas nas Américas e se destacam por seu olfato apurado, raro entre aves, que os ajuda a encontrar carcaças mesmo em florestas fechadas. Foto: Joel Alarcon/Pixabay
  • Já os Abutres (família Accipitridae, a mesma das águias) vivem no Velho Mundo (África, Europa e Ásia) e dependem mais da visão aguçada do que do olfato para caçar.
    Já os Abutres (família Accipitridae, a mesma das águias) vivem no Velho Mundo (África, Europa e Ásia) e dependem mais da visão aguçada do que do olfato para caçar. Foto: Denis Doukhan/Pixabay
  • AlÃ©m disso, abutres geralmente sÃ£o maiores que os urubus (alguns com atÃ© 120 cm de comprimento e 3 m de envergadura), tÃªm bicos mais robustos e habitam Ã¡reas abertas, como savanas.
    AlÃ©m disso, abutres geralmente sÃ£o maiores que os urubus (alguns com atÃ© 120 cm de comprimento e 3 m de envergadura), tÃªm bicos mais robustos e habitam Ã¡reas abertas, como savanas. Foto: Flickr Paulo Bico
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay