Flipar
O artesanato típico de diferentes partes do nosso Brasil
-
Cada região preserva suas tradições e contribui com elementos únicos para essa expressão artística. O artesanato brasileiro reflete a história, a cultura e as práticas regionais, sendo um importante elemento da identidade local. Veja preciosidade da nossa terra. Foto: Pierre André Leclercq - wikimedia commons
-
Azulejos - São Luís, Maranhão - Os azulejos são uma forte tradição em São Luís, com influências portuguesas e africanas. Os motivos e cores dos azulejos refletem a mistura de culturas e história local Foto: Lyssuel Calvet wikimedia commons
-
Os azulejos são utilizados na decoração de fachadas, casas e igrejas, trazendo um toque vibrante à arquitetura colonial da cidade. Foto: Ajmcbarreto - wikimedia commons
-
Renda de Bilro - Ceará - É tradicionalmente produzida no estado do Ceará e é conhecida pela delicadeza e complexidade de seus padrões, sendo muito apreciada tanto em roupas quanto em objetos decorativos. Foto: autor desconhecido wikimedia commons
-
-
A técnica de trançar fios com pequenos bilros é uma prática passada de geração em geração. Faz parte de uma atividade que reforça o orçamento de famílias com base na tradição local. Foto: Domínio público
-
Panelas de barro - Pernambuco - Feitas especialmente em cidades como Caruaru, são uma verdadeira expressão da tradição do artesanato pernambucano. A cerâmica é modelada manualmente e utilizada no preparo de comidas típicas, sendo símbolo da culinária e da cultura do estado. Foto: Antonino Junior wikimedia commons
-
Cestos de palha - Acre - Tradicionalmente feito com fibra de buriti, sendo utilizado principalmente na produção de itens utilitários e decorativos. O trabalho com a palha é muito comum entre os povos indígenas e comunidades tradicionais da região. Foto: imagem gerada por i.a.
-
-
Artesanato em capim dourado - Tocantins - O capim dourado, único da região do Jalapão, é utilizado na confecção de bolsas, adornos e peças decorativas, dando um brilho especial devido à sua tonalidade dourada. Este material é cuidadosamente extraído e trabalhado pelas mãos habilidosas de artesãos locais. Foto: Divulgação Maradona / Governo do Tocantins
-
Cerâmica Marajoara - Pará -Especialmente na região da ilha de Marajó, o estado é famoso pela produção da cerâmica marajoara, marcada por grandes urnas decoradas com formas geométricas. Esse tipo de cerâmica tem forte influência das culturas indígenas locais e é considerado um patrimônio artístico regional. Foto: Bruna Grando wikimedia commons
-
Cachaça de Alambique - Pernambuco - A produção artesanal de cachaça de alambique em Pernambuco é uma prática que remonta ao período colonial, combinando técnicas de destilação tradicionais com o sabor da cana-de-açúcar local. As cachaças finas são procuradas como lembrança e são reconhecidas internacionalmente. Foto: valeria_aksakova/freepik
-
-
Pedra-Sabão - Minas Gerais - Especialmente famosa em Ouro Preto, Mariana e Congonhas. Usada em objetos decorativos, esculturas religiosas e utensílios domésticos como panelas, potes e porta-incensos. A pedra-sabão é valorizada por sua resistência ao calor e por seu uso em arte sacra Foto: Pedro Vilela/MTur
-
Lixo Art - Rio de Janeiro - O movimento de "lixo art", que transforma materiais reciclados em objetos de arte, ganha destaque no Rio como uma crítica à cultura de consumo e um meio de conscientização ambiental. Ele combina arte e sustentabilidade, sendo muito importante na cidade criativa. Foto: Divulgação
-
Bordado Richelieu - Paraná - Conhecido pela delicadeza de seus padrões vazados e detalhes intrincados. Utilizado em toalhas, roupas de cama e decoração, esse estilo remonta à tradição dos imigrantes europeus que traziam suas técnicas artesanais para o Brasil. Foto: Goldi64 wikimedia commons
-
-
Conchas - Alagoas - As conchas são usadas principalmente para a confecção de peças decorativas e adornos de acessórios. Esse trabalho está intimamente ligado ao mar, e as conchas são extraídas das praias e transformadas com cuidados especiais pelos artesãos locais. Foto: Reprodução facebook
-
Artesanato em palha de bananeira - Comum em cidades da Bahia, como Ilhéus e Cachoeira, esse trabalho também ganhou força em Planaltina (DF). O trabalho com palha de bananeira é uma arte antiga e produz uma variedade de peças, incluindo bolsas, chapéus e redes. A palha é extraída e trabalhada manualmente, gerando peças resistentes e de estética rústica. Foto: Reprodução redes sociais
-
Mascaras de papel machÃª - Parintins, Amazonas - As mÃ¡scaras de papel machÃª produzidas em Parintins, Amazonas, sÃ£o famosas por suas cores vibrantes e estilo elaborado. Esse artesanato Ã© tradicionalmente associado Ã s festas do Boi-BumbÃ¡ e tem grande relevÃ¢ncia cultural, representando a religiosidade, mitos locais e as manifestaÃ§Ãµes folclÃ³ricas. Foto: flickr/MinistÃ©rio da Cultura
-
-
Bonecos de barro - Pernambuco - Os bonecos de barro de Caruaru são ícones do artesanato pernambucano, frequentemente representando figuras de folclore e cenas do cotidiano nordestino. Eles são moldados artesanalmente, refletindo a cultura e as tradições da cidade, especialmente durante as festividades de São João. Foto: Ministério Público de Pernambuco wikimedia commons