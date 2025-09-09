Flipar
Fruta ou castanha? Curiosidades do caju e os maiores produtores do país
"Meu caju, meu cajueiro; Pede um cheiro que eu dou; O puro suco do fruto do meu amor". O fruto chegou a ser samba-enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval 2024 no Rio de Janeiro. Foto: Youtube/Rio Carnaval
Mas, embora o que comemos seja o pedúnculo floral — um pseudofruto —, o verdadeiro fruto é a castanha de caju, da qual se extrai a amêndoa. Foto: Imagem grátis de ivabalk por Pixabay
Em 2024, a produção brasileira de castanha deve atingir, aliás, 132.700 toneladas. Um aumento significativo em relação ao ano anterior, com exportações voltadas principalmente para os Estados Unidos, Chile e Argentina. Foto: Claudio Oliveira Lima/Wikimedia Commons
Saiba um pouco mais, então, sobre o caju, essencial para a economia brasileira e cheia de propriedades nutritivas. Foto: Divulgação
Os estados que se destacam na produção de caju são Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, que juntos respondem por incríveis 95% da produção nacional. Foto: Moacir Ximenes/Wikimedia Commons
Esses locais aproveitam as condições climáticas favoráveis para o cultivo do cajueiro. Foto: Burle Beline/Wikimedia Commons
A produção de caju não só gera emprego e renda, mas também contribui para a segurança alimentar das comunidades locais. Foto: upklyak freepik
Sua cadeia produtiva é complexa e envolve diversas etapas, desde o cultivo até a industrialização e comercialização. Ele é utilizado na produção de sucos, doces, licores, óleos e até mesmo papel. Foto: Claudio Oliveira Lima/Wikimedia Commons
A castanha de caju, rica em gorduras saudáveis e proteínas, é um produto com grande valor de mercado e desempenha um papel importante na balança comercial brasileira. Foto: Freepik/jcomp
A produção de caju também promove a diversificação da agricultura, permitindo que os agricultores reduzam a dependência de culturas únicas e minimizem os riscos associados a flutuações de preços. Foto: Rhalah/Wikimedia Commons
Apesar dos desafios, como a falta de tecnologia e baixa produtividade, o potencial de crescimento é promissor. Foto: CostaPPPR/Wikimedia Commons
A agregação de valor por meio da transformação do caju em produtos de maior valor, a certificação orgânica e o investimento em pesquisa e desenvolvimento são caminhos para impulsionar essa cadeia. Foto: CostaPPPR/Wikimedia Commons
Nutricionalmente, o caju é uma fruta poderosa, rica em vitamina C, antioxidantes e minerais essenciais, que fortalece o sistema imunológico e ajuda na prevenção de doenças. Foto: Wikipedia/Eric Gaba
É uma fonte de gorduras boas, que auxiliam na redução do colesterol ruim e no fortalecimento do coração. Foto: Arquivo/MS
Além disso, a presença de triptofano na castanha contribui para o aumento da serotonina, promovendo uma sensação de bem-estar. Foto: Tim Mossholder Unsplash
Apesar dos benefícios, a cajucultura enfrenta desafios como a falta de tecnologia e a baixa mecanização, o que impacta a produtividade. As variações de preços no mercado e as perdas pós-colheita também são preocupações. Foto: Mediamodifier - pixabay
No entanto, oportunidades como a transformação do caju em produtos com maior valor agregado e a adoção de práticas sustentáveis podem impulsionar o setor. Foto: Youtube/Simples Assim Com Sabor
O treinamento de produtores e o aprimoramento das técnicas de manejo são essenciais para a modernização da cajucultura. Foto: Roberta Martins/Wikimedia Commons
Além de tudo isso, o caju também um elemento cultural significativo no Brasil, visto que é profundamente ligado à cultura indígena. As comunidades nativas utilizavam o caju não apenas como alimento, mas também em rituais e tradições. Foto: CNA/Divulgação
Presente em diversas receitas tradicionais, como bolos e bebidas, o caju simboliza a identidade regional e está enraizado nas festividades e manifestações culturais do Nordeste. Foto: Moacir Ximenes/Wikimedia Commons
O caju é um tesouro brasileiro que combina riqueza nutricional, valor econômico e importância cultural, aparecendo em músicas, festivais e festas populares. Foto: - creative commons hippopx.com
O desenvolvimento sustentável da cajucultura, com foco na tecnologia e na valorização dos produtos, poderá aumentar ainda mais os benefícios sociais e econômicos que esta fruta proporciona. Foto: CARLOS GAMA DA SILVA/Wikimedia Commons
Assim, ao consumir caju, os brasileiros não apenas nutrem seus corpos, mas também contribuem para a valorização de sua cultura e o desenvolvimento de suas comunidades. Foto: Divulgação