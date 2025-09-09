Confira as cidades abaixo do nível do mar

A situação cria uma estranheza porque como pode uma área estar abaixo do nível do mar se fica à beira do Mar Morto? É que o "nível do mar" refere-se ao nível médio dos oceanos como referência global. Mesmo que os resorts do Mar Morto estejam na borda de um corpo de água, eles estão abaixo dessa referência. Por sinal, o Mar Morto não é mar. Apesar do nome, é um lago salgado. Foto: David Shankbone wikimedia commons