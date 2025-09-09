Assine
Você se lembra? 'Caçador de Crocodilos' morreu atingido por uma arraia

Redação Flipar
  • Conhecido como Caçador de Crocodilos, Irwin se tornou famoso participando de filmagens em que se aproximava de animais perigosos.
    Conhecido como Caçador de Crocodilos, Irwin se tornou famoso participando de filmagens em que se aproximava de animais perigosos. Foto: Richard Giles/Wikimédia Commons
  • Naquele fatídico 4 de setembro, o apresentador decidiu gravar uma cena nadando ao lado de uma arraia confiando que ela fugiria - comportamento padrão da espécie.
    Naquele fatídico 4 de setembro, o apresentador decidiu gravar uma cena nadando ao lado de uma arraia confiando que ela fugiria - comportamento padrão da espécie. Foto: Reprodução Youtube
  • No entanto, a resposta da arraia ao se sentir ameaçada foi aplicar um letal golpe de ferrão no explorador.
    No entanto, a resposta da arraia ao se sentir ameaçada foi aplicar um letal golpe de ferrão no explorador. Foto: Imagem de Stefan Parnet por Pixabay
  • Steve Irwin, que tinha apenas 44 anos, morreu ao ter o coração atingido pelo ferrão da arraia.
    Steve Irwin, que tinha apenas 44 anos, morreu ao ter o coração atingido pelo ferrão da arraia. Foto: Divulgação
  • De acordo com especialistas, a ferroada de uma arraia costuma ser bastante dolorosa, mas casos fatais envolvendo humanos são raros. Eles acontecem em geral quando um órgão vital é atingido ou a vítima apresenta muita sensibilidade ao veneno expelido.
    De acordo com especialistas, a ferroada de uma arraia costuma ser bastante dolorosa, mas casos fatais envolvendo humanos são raros. Eles acontecem em geral quando um órgão vital é atingido ou a vítima apresenta muita sensibilidade ao veneno expelido. Foto: Imagem de Mary Gasaway por Pixabay
  • Arraias são peixes cartilaginosos comuns na costa brasileira, assim como em parte dos rios que cortam o território nacional.
    Arraias são peixes cartilaginosos comuns na costa brasileira, assim como em parte dos rios que cortam o território nacional. Foto: Imagem de Anthony por Pixabay
  • No início de 2024, um fato inusitado envolvendo uma arraia em aquário nos Estados Unidos deixou os funcionários do local perplexos.
    No início de 2024, um fato inusitado envolvendo uma arraia em aquário nos Estados Unidos deixou os funcionários do local perplexos. Foto: Reprodução Instagram @teamecco
  • A arraia engravidou mesmo sem que houvesse machos da espécie no tanque em que era mantida.
    A arraia engravidou mesmo sem que houvesse machos da espécie no tanque em que era mantida. Foto: Reprodução Instagram @teamecco
  • O caso aconteceu no Aquarium and Shark Lab, em Hendersonville, no estado da Carolina da Norte.
    O caso aconteceu no Aquarium and Shark Lab, em Hendersonville, no estado da Carolina da Norte. Foto: Reprodução Instagram @teamecco
  • A arraia da espécie Urobatis halleri encontrava-se há oito anos em um tanque compartilhado apenas com tubarões.
    A arraia da espécie Urobatis halleri encontrava-se há oito anos em um tanque compartilhado apenas com tubarões. Foto: Reprodução Instagram @teamecco
  • Os funcionários da instituição ficaram intrigados ao perceber que a arraia de cerca de 12 anos aparentava inchaço.
    Os funcionários da instituição ficaram intrigados ao perceber que a arraia de cerca de 12 anos aparentava inchaço. Foto: Reprodução Instagram @teamecco
  • A diretora executiva do Aquarium and Shark Lab, Brenda Ramer, declarou à Associated Press que em um primeiro momento a equipe achou que a causa fosse uma superalimentação do animal.
    A diretora executiva do Aquarium and Shark Lab, Brenda Ramer, declarou à Associated Press que em um primeiro momento a equipe achou que a causa fosse uma superalimentação do animal. Foto: Reprodução/Aquário and Shark Lab
  • Em suas redes sociais, a direção do local compartilhou à época imagens do ultrassom da gravidez “solo” da arraia.
    Em suas redes sociais, a direção do local compartilhou à época imagens do ultrassom da gravidez “solo” da arraia. Foto: Reprodução Instagram @teamecco
  • Depois, o aquário deu a triste notícia em seu perfil nas redes sociais de que Charlotte, infelizmente, havia morrido.
    Depois, o aquário deu a triste notícia em seu perfil nas redes sociais de que Charlotte, infelizmente, havia morrido. "Estamos tristes em anunciar, depois de continuar o tratamento com sua equipe médica e especialista, que nossa Charlotte faleceu hoje”, dizia o comunicado. Foto: Imagem de bphelan por Pixabay
  • Especialistas em arraias descartaram que Charlotte tenha acasalado com um dos pequenos tubarões com os quais dividia o tanque de 8.300 litros.
    Especialistas em arraias descartaram que Charlotte tenha acasalado com um dos pequenos tubarões com os quais dividia o tanque de 8.300 litros. Foto: Reprodução/Aquário and Shark Lab
  • O caso de Charlotte é fruto de partenogênese, um fenômeno raro em que espécies se reproduzem sem fecundação.
    O caso de Charlotte é fruto de partenogênese, um fenômeno raro em que espécies se reproduzem sem fecundação. Foto: Reprodução/Aquário and Shark Lab
  • À Folha de S.Paulo, a bióloga Patrícia Charvet, da Universidade Federal do Ceará, afirmou que a partenogênese pode acontecer tanto em tubarões como em arraias que vivem em cativeiro.
    À Folha de S.Paulo, a bióloga Patrícia Charvet, da Universidade Federal do Ceará, afirmou que a partenogênese pode acontecer tanto em tubarões como em arraias que vivem em cativeiro. Foto: Imagem de 8268513 por Pixabay
  • Habitantes de mares e rios, as arraias são considerados animais mansos, porém é preciso ter cuidado pois podem atacar humanos como mecanismo de defesa.
    Habitantes de mares e rios, as arraias são considerados animais mansos, porém é preciso ter cuidado pois podem atacar humanos como mecanismo de defesa. Foto: Imagem de Taken por Pixabay
