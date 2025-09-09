Flipar
Angelina Jolie contratou homem para assassiná-la, mas ele a salvou
O último trabalho de Angelina foi em “Maria Callas”, em que interpretou a celebrada cantora de ópera greco-americana. O filme estreou nos cinemas brasileiros em janeiro de 2025. Foto: Divulgação/Netflix
Além da bem-sucedida trajetória no cinema, Jolie é ativista de causas sociais e ambientais. Ela também tem alguns comportamentos curiosos. O Flipar mostra a seguir detalhes da vida e carreira da estrela internacional. Foto: Divulgação
Angelina Jolie Voight nasceu em 1975 no Cedars-Sinai Medical Center, um hospital universitário terciário, sem fins lucrativos, onde também funciona um centro acadêmico de ciências da saúde em Los Angeles, na Califórnia. Foto: Jorobeq/Wikimedia Commons
Apesar da carreira de sucesso e de uma legião de admiradores pelo mundo, Angelina também tem algumas esquisitices que chamam atenção e causam perplexidade. Uma das atitudes imprevisíveis da atriz foi contratar um assassino para matá-la. Quando tinha cerca de 20 anos, ela decidiu dar fim à própria vida, mas, para que ninguém se sentisse culpado, a ideia era ser, então, assassinada. A atriz fez a revelação em uma entrevista ao IMDb, em 2001. Foto: Reprodução/Instagram
Ela contou que o próprio “assassino” decidiu declinar da oferta em um primeiro momento e pediu que ela pensasse um pouco melhor. Após semanas, Angelina, então, decidiu que queria continuar a viver. A história tem um tom dramático pelo momento emocional que ela vivia, mas traz junto um exemplo do quanto a atriz é capaz de atos insólitos Foto: Divulgação
Quando Angelina era jovem, a mãe queria que ela fosse modelo, mas ela preferiu fazer um curso de agente funerário, para aprender a preparar corpos para os velórios. Quem gosta dessa atividade? Foto: Reprodução Instagram
Na época em que viveu com o ator americano Billy Bob Thornton, de 2000 a 2003, eles chegaram a usar pingentes com sangue um do outro como amuleto. Quem usa sangue como acessório? Foto: Reprodução/X @peterkidder
Outra excentricidade de Jolie é a fissura por facas. A atriz é obcecada pelo objeto desde os 11 anos de idade, a ponto de possuir uma coleção enorme de modelos, simples ou de marca: facas dobráveis William Henry personalizadas, canivetes borboletas feitos à mão, facas balisongs Darrel Ralph, etc. Quem curte? Foto: Reprodução Redes Sociais
Ao ganhar o Oscar de Melhor Atriz por "Garota Interrompida" (2000), ela criou uma polêmica ao beijar seu irmão nos lábios e dizer que estava apaixonada por ele. Ela rebateu boatos de incesto dizendo: "Foi decepcionante que algo tão bonito e puro pudesse ser transformado num circo". Foto: Reprodução/X @picsforjolie
Angelina Jolie Voight é filha do ator Jon Voight. Com longa carreira no cinema, ele venceu o Oscar de Melhor Ator em 1979 pela atuação em "Amargo Regresso". Pelo laço familiar, Angelina se acostumou desde cedo a viver no ambiente artístico ligado ao cinema e ao teatro. Foto: Reprodução/X @Chlodnyodcien
Na adolescência, Angelina teve dificuldade de se relacionar emocionalmente com as pessoas. Teve insônia, depressão, transtorno alimentar e usou drogas. Foto: Reprodução/X @BritishVogue
Aos 24 anos, a atriz teve um colapso nervoso e, por consequência, foi internada por 72 horas na ala psiquiátrica do Centro Médico da UCLA. Foto: Reprodução/X @iamrisbek
A relação com o pai tornou-se muito difícil por causa do temperamento infiel de Jon Voight. Ele traiu a mulher, Marcheline Bertrand, repetidas vezes. E Angelina tomou as dores da mãe, principalmente após a morte dela. Pai e filha ficaram anos sem se falar. Depois, acertaram as pontas. Foto: Reprodução redes sociais
Angelina foi casada trÃªs vezes. Primeiro com o ator britÃ¢nico Jonny Lee Miller (foto), de 1996 a 2000. O segundo matrimÃŽnio foi com Billy Bob Thornton, entre 2000 e 2003. Foto: DivulgaÃ§Ã£o do site jc.ne10.uol.com.br
Por último, ela foi casada com o ator americano Brad Pitt, entre 2014 e 2019. Após a separação, eles passaram a disputar bens na justiça, com acusações mútuas. Foto: 7UPLAGI MEDIA ASPIRASI - Flickr
Angelina e Brad têm seis filhos. Três são biológicos: os gêmeos Knox Léon e Vivienne Marcheline, e Shiloh Nouvel. Já os outros três são adotivos: Maddox Chivan, Pax Thien e Zahara Marley. Cada um deles de nacionalidade diferente. Foto: Duy Ph?m Nh?t - Flickr
Com Brad Pitt, Angelina atuou no filme “Mr and Mrs Smith”, uma história de gato e rato entre os dois, que se amam e se odeiam. Foto: Reprodução/X @TyMurphy19
Um dos papéis de destaque de Angelina foi ao lado de Denzel Washington em "O Colecionador de Ossos" (1999), mistura de drama, suspense e policial, que lhe rendeu muitos elogios do público e da crítica. Foto: Divulgação do site cozex.com.br
Além do Oscar que ganhou por “Garota Interrompida”, Angelina já concorreu a diversos prêmios e conquistou vários deles. Foram 97 indicações e 47 vitórias em cerimônias diversas, como três Globos de Ouro e dois Screen Actors Guild Awards. Foto: Divulgação Ian Gavan/Guerlain
Em 2009, Angelina Jolie concorreu ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme "A Troca", de Cint Eastwood. Foto: Divulgação
Angelina tambÃ©m emprestou sua voz para a animaÃ§Ã£o Kung Fu Panda (2008), seu primeiro trabalho em uma franquia infantil. Ela continuou como a voz da Mestre Tigresa nas sequÃªncias Kung Fu Panda 2 (2011) e Kung Fu Panda 3 (2016). Foto: Harald Krichel/Wikimedia Commons e DivulgaÃ§Ã£o
Em 2001, Jolie foi nomeada embaixadora da Boa Vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur. Ela participa de eventos e conferências sobre temas relacionados a direitos humanos. É defensora de causas relacionadas ao feminismo. Foto: Remy Steinegger/Wikimedia Commons
A atriz é tida como grande filantropa, auxiliando pessoas e instituições. Ela já doou dinheiro para a construção de escolas em países que têm campos de refugiados e locais de grande pobreza, como Quênia, Camboja, Etiópia e Afeganistão. Angelina publica sempre em suas redes sociais mensagens sobre a luta por direitos humanos pelo mundo. Foto: Reprodução Instagram
Angelina também divulga causas em defesa dos animais, como o programa de preservação de abelhas Women For Bees, da Unesco, em parceria com a empresa de cosméticos francesa Guerlain. Foto: Reprodução Instagram
Angelina é entusiasta de tatuagens. Ela tem vários desenhos, mensagens e informações espalhadas pelo corpo. No braço esquerdo, próximo ao ombro, ela tem as coordenadas de onde os filhos nasceram. Nas costas, perto da nuca, traz a frase "Know your rights" ("Saiba seus direitos"). Foto: Chris Natt/Wikimedia Commons
