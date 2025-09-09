Flipar
Espécie letal: Picada de aranha-violinista mata jovem de 23 anos
Segundo relatos de médicos locais, Giuseppe Russo foi picado na perna direita enquanto trabalhava no campo, em Collepasso, na província de Lecce. Foto: Angelo Giordano por Pixabay
No início, o jovem acreditou que a picada era de um mosquito, mas o ferimento se expandiu, provocando outros sintomas como dor intensa, pus e necrose na perna. Foto: Carlito por Pixabay
De acordo com a mídia local, o jovem faleceu devido depois de sofrer um choque séptico e falência múltipla dos órgãos. Foto: insung yoon Unsplash
Comum em várias partes do mundo — especialmente Brasil e EUA —, a aranha-violinista (Loxosceles) pertence a um gênero que inclui várias espécies de aranhas, sendo a mais conhecida a "loxosceles reclusa". Foto: wikimedia commons/iamfindingplants
Essas aranhas são chamadas de violinistas devido a uma marca em forma de violino na parte superior de seus corpos, com a "base" do violino próxima à cabeça e o "braço" estendendo-se para trás em direção ao abdômen. Foto: wikimedia commons/domínio público
As aranhas-violinistas são noturnas e reclusas, preferindo ambientes quentes, secos e escuros. Elas costumam se esconder em lugares como pedras, troncos, telhas, tijolos, tábuas de madeira e embaixo de móveis. Foto: Francisco Corado Rivera por Pixabay
Apesar de inicialmente ser indolor, a picada da aranha-violinista pode causar a destruição de células e tecidos no local da picada, como no caso do jovem de 23 anos. Conheça outras aranhas venenosas pelo mundo! Foto: wikimedia commons/Conway Hawn
Aranha-da-areia (Sicarius sp.): Pertencente ao gênero Sicarius, é uma aranha fascinante e perigosa, conhecida por sua habilidade de se camuflar na areia e pelo veneno potente. Habita regiões desérticas da América do Sul e da África. Foto: wikimedia commons/Beliar spider
Devido à raridade das picadas, não há um antídoto específico para o veneno da aranha-da-areia, que é altamente necrotizante e hemolítico, similar ao das aranhas-marrons. Foto: wikimedia commons/Beliar spider
Aranha-teia-de-funil (Atrax): Nativa da Austrália, essa aranha possui um veneno potente que pode ser fatal para humanos. Sua picada causa dor intensa, náuseas, vômitos, sudorese e dificuldade para respirar. Foto: wikimedia commons Doug Beckers
Na Austrália, a teia-de-funil já causou várias fatalidades. No entanto, na década de 1980, foi desenvolvido um antídoto específico para seu veneno, o que resultou no fim das mortes associadas a encontros com essa aranha desde então. Foto: wikimedia commons/dreworme
Aranha-rato (Missulena): Essa outra aranha australiana se esconde em tocas subterrâneas durante o dia e emerge à noite para caçar pequenos insetos e outros artrópodes. Foto: wikimedia commons/Robertwhyteus
Embora seu veneno seja potente, há poucos registros de picadas fatais ou graves em humanos. Foto: flickr/Paul Asman and Jill Lenoble
Aranha-de-costas-vermelhas (Latrodectus hasselti): Encontrada na Austrália, essa aranha tem um comportamento parecido com o da viúva-negra — elas também se alimentam dos machos após a cópula. Foto: wikimedia commons/ Don Horne
O veneno da aranha-de-costas-vermelhas é neurotóxico, contendo latrotoxina, que afeta o sistema nervoso. Embora as picadas sejam dolorosas, os casos fatais são extremamente raros devido à disponibilidade de tratamento. Foto: wikimedia commons/KKPCW
ViÃºva-negra (Latrodectus): Essas aranhas sÃ£o conhecidas por sua coloraÃ§Ã£o brilhante e pela forma de ampulheta em seu abdÃŽmen. Pode ser encontrada em vÃ¡rios lugares do mundo. Foto: Ken-Ichi-Ueda wikimedia commons
Embora rara, a picada pode causar sintomas graves como dor muscular intensa, cÃ¢imbras, sudorese, hipertensÃ£o e, em alguns, atÃ© a morte. Foto: wikimedia commons/andrew-simpson
Aranha-marrom (Loxosceles): Esse gênero inclui várias espécies, sendo a Loxosceles reclusa uma das mais conhecidas, especialmente nos Estados Unidos. No Brasil, a Loxosceles laeta é uma das espécies mais perigosas. Foto: domínio público/wikimedia commons
Embora não seja tão agressiva quanto outras espécies, a aranha-marrom possui um veneno necrosante que pode causar feridas profundas e dolorosas na pele. Em alguns casos, a picada pode levar à amputação. Foto: wikimedia commons/Sergiosan00709
Aranha-armadeira (Phoneutria): Também conhecida como "aranha das bananas", a armadeira é altamente agressiva e é considerada a mais perigosa do mundo. Sua toxina por agir mais rápido do que o de muitas serpentes. Foto: Rodrigo Tetsuo Argenton wikimedia commons
O veneno afeta o sistema nervoso, podendo levar a dificuldades respiratórias e parada cardíaca. Entre as aranhas presentes no Brasil, a armadeira é uma das que mais causam acidentes. Foto: wikimedia commons dieterschulten