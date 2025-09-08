Assine
Só chorando: Esses nomes de bebês foram registrados (de verdade) no Brasil

RF
Redação Flipar
  Veja os nomes mais estranhos que já foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando não havia esse controle). O levantamento é da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas.
    Veja os nomes mais estranhos que já foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando não havia esse controle). O levantamento é da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas. Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay (montagem duas sequências)
  • Agrícola Beterraba Areia - Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural...
    Agrícola Beterraba Areia - Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural... Foto: kumustaka por Pixabay
  • Alce Barbuda - Barbuda, não. Sou delicadinha.
    Alce Barbuda - Barbuda, não. Sou delicadinha. Foto: myresb por Pixabay
  • Amável Pinto - Ops.
    Amável Pinto - Ops. Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • Amazonas Rio do Brasil Pimpão - Esse aí curte a natureza do Brasil.
    Amazonas Rio do Brasil Pimpão - Esse aí curte a natureza do Brasil. Foto: Imagem de mohamed Hassan por Pixabay
  • América do Sul Brasil de Santana - Aprendendo bastante sobre o país e o continente.
    América do Sul Brasil de Santana - Aprendendo bastante sobre o país e o continente. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • Amin Amou Amado - Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração.
    Amin Amou Amado - Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração. Foto: Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • Antonio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado - Nasceu calminho que só ele...
    Antonio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado - Nasceu calminho que só ele... Foto: Imagem de Oberholster Venita por Pixabay
  • Antônio Morrendo das Dores - Alguém ajude, por favor, a cuidar do menino...
    Antônio Morrendo das Dores - Alguém ajude, por favor, a cuidar do menino... Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • Aricléia Café Chá - Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho.
    Aricléia Café Chá - Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • Asteroide Silvério - Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral.
    Asteroide Silvério - Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral. Foto: Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay
  • Ava Gina - Ops.
    Ava Gina - Ops. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • Barrigudinha Seleida - Nasceu gorduchinha??
    Barrigudinha Seleida - Nasceu gorduchinha?? Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • Bizarro Assada - Hã? Bebê na abóbora do Dia das Bruxas pode combinar.
    Bizarro Assada - Hã? Bebê na abóbora do Dia das Bruxas pode combinar. Foto: Savana Price por Pixabay
  • CÃ©u Azul do Sol Poente - Esse aÃ­ deve curtir dia claro, cÃ©u azulzinho, natureza.
    CÃ©u Azul do Sol Poente - Esse aÃ­ deve curtir dia claro, cÃ©u azulzinho, natureza. Foto: Imagem de David por Pixabay
  • Chevrolet da Silva Ford - Sem dúvida, um talento para carros e caminhões.
    Chevrolet da Silva Ford - Sem dúvida, um talento para carros e caminhões. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • Colapso Cardíaco da Silva - Ninguém merece...
    Colapso Cardíaco da Silva - Ninguém merece... Foto: Augusto Ordóñez por Pixabay
  • Disney Chaplin Milhomem da Silva - FamÃ­lia fÃ£ do cinema, muitas estrelas no cenÃ¡rio.
    Disney Chaplin Milhomem da Silva - FamÃ­lia fÃ£ do cinema, muitas estrelas no cenÃ¡rio. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco - A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? Não bastaria ter a data na certidão?
    Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco - A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? Não bastaria ter a data na certidão? Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
  • Dolores Fuertes de Barriga - Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes?
    Dolores Fuertes de Barriga - Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes? Foto: Pontep Luangon por Pixabay
  • Esparadrapo Clemente de Sá - Calça com costuras tá na moda.. Esparadrapo, não, pô.
    Esparadrapo Clemente de Sá - Calça com costuras tá na moda.. Esparadrapo, não, pô. Foto: Imagem de missartem por Pixabay
  • Homem Bom da Cunha Souto Maior - Carinha de gente boa.
    Homem Bom da Cunha Souto Maior - Carinha de gente boa. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • Ilegível Inilegível - Além do erro em
    Ilegível Inilegível - Além do erro em "Inelegível", o que será que os pais quiseram dizer? Não dá pra ler? Não dá pra eleger? Foto: Imagem de David por Pixabay
  • Inocêncio Coitadinho - Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa.
    Inocêncio Coitadinho - Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa. Foto: - Imagem de 5638993 por Pixabay
  • Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar... Juntou tudo e deu nisso.
    Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar... Juntou tudo e deu nisso. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • Lança Perfume Rodometálico de Andrade - Uau. Não tá puro, não.
    Lança Perfume Rodometálico de Andrade - Uau. Não tá puro, não. Foto: Hanna Bazhyna por Pixabay
  • Marciano Verdinho de Antenas Longas - Será astronauta para investigar a vida em Marte
    Marciano Verdinho de Antenas Longas - Será astronauta para investigar a vida em Marte Foto: - Imagem de LedaniArt por Pixabay (crop)
  • Maria Privada de Jesus -
    Maria Privada de Jesus - "Mãe, anda logo, tô apertada" Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
  • Maria Tributina Prostituta Cataerva -
    Maria Tributina Prostituta Cataerva - "Não entendo o porquê desse nome. E agora?" Foto: ryo taka por Pixabay
  • Maria-você-me-mata - Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro...
    Maria-você-me-mata - Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro... Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • Mimaré Índio Brazileiro de Campos - Uma homenagem aos povos indígenas brasileiros, com um toque de estrangeirismo: Brasil com Z.
    Mimaré Índio Brazileiro de Campos - Uma homenagem aos povos indígenas brasileiros, com um toque de estrangeirismo: Brasil com Z. Foto: Imagem de Angel Paredes Aldrete por Pixabay
  • Napoleão Sem Medo e Sem Mácula - Podem esbravejar, tô nem aí.
    Napoleão Sem Medo e Sem Mácula - Podem esbravejar, tô nem aí. Foto: Imagem de CoxinhaFotos por Pixabay
  • Natal Carnaval - Entre o sagrado e o profano, diversão sempre.
    Natal Carnaval - Entre o sagrado e o profano, diversão sempre. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • Necrotério Pereira da Silva - Tendo pais que dão este nome, o melhor amigo é mesmo o cão...
    Necrotério Pereira da Silva - Tendo pais que dão este nome, o melhor amigo é mesmo o cão... Foto: Imagem de Dmitry Abramov por Pixabay
  • Oceano Atlântico Linhares - Sempre perto do mar.
    Oceano Atlântico Linhares - Sempre perto do mar. Foto: Agata pixabay
  • Otávio Bundasseca - O que quiseram dizer com isso?
    Otávio Bundasseca - O que quiseram dizer com isso? Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • Padre Filho do Espírito Santo Amém - Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha...
    Padre Filho do Espírito Santo Amém - Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha... Foto: - OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • Plácido e Seus Companheiros - Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol!
    Plácido e Seus Companheiros - Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol! Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
  • Remédio Amargo - Puxa, prefiro um suquinho de uva na minha taça de plástico
    Remédio Amargo - Puxa, prefiro um suquinho de uva na minha taça de plástico Foto: Imagem de André Santana AndreMS por Pixabay
  • Restos Mortais de Catarina - Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites...
    Restos Mortais de Catarina - Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites... Foto: Dmitry Abramov por Pixabay
  • Rocambole Simionato - Poxa, rocambole, não. Prefiro pirulito.
    Rocambole Simionato - Poxa, rocambole, não. Prefiro pirulito. Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • Universo Cândido - O amor pelo espaço sideral foi hipnotizante.
    Universo Cândido - O amor pelo espaço sideral foi hipnotizante. Foto: Imagem de Eli Grek por Pixabay
  • Vicente Mais ou Menos de Souza - Mais ou menos, não. Pode dar um upgrade aí.
    Vicente Mais ou Menos de Souza - Mais ou menos, não. Pode dar um upgrade aí. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
  • Zélia Tocafundo Pinto - Chega! Não aguento mais esse nome. Indo agora pro cartório!
    Zélia Tocafundo Pinto - Chega! Não aguento mais esse nome. Indo agora pro cartório! Foto: Imagem de ryo taka por Pixabay
