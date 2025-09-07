Flipar
Cidades no Brasil com nomes inusitados
-
Anta Gorda (Rio Grande do Sul) - Cidade com 6.200 habitantes numa área de 242 km², a 411m de altitude e 190 km de distância da capital Porto Alegre. Foto: antagorda.rs.gov.br
-
Curralinho (Pará) - Cidade de 32.900 habitantes numa área de 3.617 km², a 150 km da capital Belém. Foto: cmcurralinho.pa.gov.br
-
Curralinhos (Piauí) - Cidade com 4.200 habitantes numa área de 362 km², a 126m de altitude e 60 km de distância da capital Teresina. Foto: facebook.com/prefeituracurralinhospi
-
Borrazópolis (Paraná) - Cidade com 6.600 habitantes, numa área de 334 km², a 700 metros de altitude e 363 km da capital Curitiba. Foto: borrazopolis.pr.gov.br
-
-
Tomar do Geru (Sergipe) - Cidade de 13.200 habitantes, numa área de 287 km², a 170 metros de altitude e 131 km da capital Aracaju. Foto: Prefeitura de Aracaju - Flickr
-
NÃ£o-Me-Toque (Rio Grande do Sul) - Cidade de 17.700 habitantes, numa Ã¡rea de 361 kmÂ², a 514 metros de altitude e 282 km da capital Porto Alegre. Foto: naometoque.rs.gov.br
-
Chorrochó (Bahia) - Cidade de 10.800 habitantes, numa área de 2.647 km², a 346 metros de altitude e 493 km de distância da capital Salvador. Foto: facebook.com/AconteceNaBahia/photos
-
-
Ressaquinha (Minas Gerais) - Cidade de 4.700 habitantes, numa Ã¡rea de 188 kmÂ². A 154 km de distÃ¢ncia da capital Belo Horizonte. Foto: Ronaldo Ribeiro - Flickr
-
Passa e Fica (Rio Grande do Norte) - Cidade de 13.500 habitantes, numa área de 42 km², a 189 metros de altitude e 107 km de distância da capital Natal. Foto: EGBERTO ARAÚJO - Flickr
-
Paudalho (Pernambuco) - Cidade de 55 mil habitantes numa área de 277 km², a 69m de altitude e a 37 km de distância da capital Recife. Foto: paudalho.pe.gov.br
-
-
São Miguel do Gostoso (Rio Grande do Norte) - Cidade com 11 mil habitantes, numa área de 431 km², a 102 km da capital Natal. Foto: Sonia Furtado - Flickr
-
Carrasco Bonito (Tocantins) - Cidade com 3.700 habitantes numa área de 195 km2, a 285m de altitude e 662 km da capital Palmas. Foto: eduardo lopes - Flickr
-
Jijoca de Jericoacoara (Ceará) -Cidade com 20.400 habitantes numa área de 202 km2, a 370 km da capital Fortaleza. Foto: Antônio Marcos Capobianco wikimedia commons
-
-
Ariranha do Ivaí (Paraná) - Cidade com 2.100 habitantes numa área de 240 km2, a 700m de altitude e 404 km da capital Curitiba Foto: ariranhadoivai.pr.gov.br
-
Rolândia (Paraná) -Cidade com 67.300 habitantes numa área de 459 km2, a 750m de altitude e 399 km da capital Curitiba Foto: Junior Galbero - Flickr
-
Pau dos Ferros (Rio Grande do Norte) - Cidade com 31 mil habitantes numa área de 259 km2, a 193m de altitude a 389 km da capital Natal Foto: Marcos Elias de Oliveira Júnior - Wikimédia Commons
-
-
Chupinguaia (Rondônia) - Cidade com 8.300 habitantes numa área de 5.100 km², a 360m de altitude e 533 km de distância da capital Porto Velho. Foto: Youtube Canal Sicoob Credip
-
Piripiri (Piauí) - Cidade com 63.700 habitantes numa área de 1.400 km², a 170m de altitude e 160 km de distância da capital Teresina. Foto: Moacir Ximenes – Wikimédia Commons
-
Sem-Peixe (Minas Gerais) - Cidade com 2.900 habitantes numa área de 176 km2, a 181 km da capital Belo Horizonte Foto: acebook.com/sempeixe.MG/photos
-
-
Varre-Sai (Rio de Janeiro) - Cidade com 11.200 habitantes numa área de 201 km², a 600m de altitude e 363 km de distância da capital Rio de Janeiro. Foto: Alcebíades Sabino – Flickr
-
Xique-Xique (Bahia) -Cidade com 46.500 habitantes numa área de 5 mil km2, a 402m de altitude e 587 km da capital Salvador Foto: Webysther - wikimedia commons
-
Vassouras (Rio de Janeiro) - Cidade com 34.400 habitantes numa área de 552 km2, a 434m de altitude e 497 km da capital Rio de Janeiro Foto: Filipo Tardim -wikimedia commons
-
-
Barro Duro (Piauí) - Cidade com 6.600 habitantes numa área de 131 km2, a 200m de altitude e 97 km da capital Teresina Foto: facebook.com/barroduropi
-
Virginópolis (Minas Gerais) - Cidade com 10.800 habitantes numa área de 440 km2, a 270 km da capital Belo Horizonte Foto: Youtube Canal VANILZA BERSAN
-
Santa Rita do Passa Quatro (São Paulo) - Cidade com 27.600 habitantes numa área de 754 km2, a 748m de altitude e 253 km da capital São Paulo Foto: Reprodução EPTV
-
-
Uauá (Bahia) - Cidade com 25.800 habitantes numa área de 2.950 km², a 462m de altitude e 438km de distância da capital Salvador Foto: Rogério Malaquias FlickR
-
Cuparaque (Minas Gerais - Cidade com 5 mil habitantes numa área de 226 km2, a 200m de altitude e 497 km da capital Belo Horizonte. Foto: camaracuparaque.mg.gov.br
-
Combinado (Tocantins) - Cidade com 4.900 habitantes numa área de 209 km2, a 383m de altitude e 351 km da capital Palmas. Foto: divulgação prefeitura Combinado
-
-
Putinga (Rio Grande do Sul) -Cidade com 4.200 habitantes numa Ã¡rea de 220 km2, a 435m de altitude e 203 km da capital Porto Alegre. Foto: putinga.rs.gov.br
-
Tartarugalzinho (Amapá) - Cidade com 17.500 habitantes numa área de 6.700 km², a 230 km de distância da capital Macapá. Foto: Youtube Canal Delegado Judson Barros
-
Pugmil (Tocantins) - Cidade com 2.700 habitantes numa área de 401 km², a 340m de altitude e 139 km de distância da capital Palmas. Foto: pugmil.to.gov.br
-
-
Pintópolis (Minas Gerais) - Cidade com 7.500 habitantes numa área de 1.238 km2, a 480m de altitude e 615 km da capital Belo Horizonte Foto: Josue Marinho - Wikimédia Commons
-
Tracuateua (Pará) - Cidade com 29.800 habitantes numa área de 934 km², a 169 km de distância da capital Belém. Foto: facebook.com/lindatracuateua/fotos
-
Dois Vizinhos (Paraná) - Cidade com 41 mil habitantes numa área de 418 km2, a 509m de altitude e 419 km da capital Curitiba. Foto: Prefeitura de Dois Vizinhos wikimedia commons
-
-
Coité do Noia (Alagoas) - Cidade com 10.700 habitantes numa área de 88 km², a 122 km de distância da capital Maceió. Foto: coitedonoia.al.gov.br
-
Tuntum (Maranhão) - Cidade com 41.600 habitantes numa área de 3.360 km², a 175m de altitude e 365 km de distância da capital São Luís. Foto: Luca990 – Wikimédia Commons
-
Goioxim (Paraná) - Cidade com 7.500 habitantes numa área de 702 km², a 860m de altitude e 275 km de distância da capital Curitiba. Foto: gshow.globo.com/RPC
-
-
Xexéu (Pernambuco) - Cidade com 14.500 habitantes numa área de 110 km², a 200m de altitude e 135 km de distância da capital Recife. Foto: xexeu.pe.leg.br
-
Feliz Natal (Mato Grosso) - Cidade com 13.400 habitantes numa área de 11.400 km², a 370m de altitude e 530 km de distância da capital Cuiabá. Foto: feliznatal.mt.gov.br
-
Zabelê (Paraíba) - Cidade com 2.000 habitantes numa área de 109 km², a 632m de altitude e 270 km de distância da capital João Pessoa. Foto: zabele.pb.gov.br
-
-
Bady Bassit (São Paulo) - Cidade com 17.700 habitantes numa área de 110 km², a 510m de altitude e 465 km de distância da capital São Paulo. Foto: facebook.com/prefeiturabadybassitt
-
Russas (Ceará) - Cidade com 79.500 habitantes numa área de 1.600 km², a 165 km de distância da capital Fortaleza. Foto: MACÍLIO GOMES – Wikimédia Commons
-
Sooretama (Espírito Santo) - Cidade com 31.200 habitantes numa área de 587 km², a 119 km de distância da capital Vitória. Foto: sooretama.es.gov.br
-
-
Canutama (Amazonas) - Cidade com 15.900 habitantes numa área de 29.800 km², a 620 km de distância da capital Manaus. Foto: GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS – Flickr
-
Anitápolis (Santa Catarina) - Cidade com 3.200 habitantes numa área de 542 km², a 430m de altitude e 98 km de distância da capital Florianópolis. Foto: Youtube Canal Cesar Moacir Alves
-
Batayporã (Mato Grosso do Sul) - Cidade com 11.300 habitantes numa área de 2.000 km², a 334m de altitude e 313 km de distância da capital Campo Grande. Foto: bataypora.ms.gov.br
-
-
Mossâmedes (Goiás) - Cidade com 4.900 habitantes numa área de 684 km², a 630m de altitude e 147 km de distância da capital Goiânia Foto: Laczkowski – Wikimédia Commons