Filme brasileiro ganha produtor de peso: Sean Penn se encantou pelo discurso da diretora

O segundo Oscar de Melhor Ator de Penn veio em "Milk: A Voz da Igualdade", do diretor Gus Van Sant. O filme conta a história de Harvey Milk, um ativista americano que lutou pelos direitos dos gays e se tornou a primeira autoridade eleita a se assumir nessa condição na Califórnia. Foto: Reprodução/Universal Studios / Reprodução