Entregue ao destino: Ator não trata câncer por causa de religião e morre aos 65 anos
-
Antes disso, segundo a família, ele evitava qualquer tratamento devido às suas crenças na Ciência Cristã, que prega a cura por meio da oração. Foto: divulgação
-
A religião, fundada nos EUA em 1879 por Mary Baker Eddy, historicamente desencorajava o uso da medicina moderna, o que já resultou até em processos contra seus membros. Foto: Himsan/Pixabay
-
Val Kilmer morreu em 1/4/2025 aos 65 anos. Em entrevista ao New York Times, a filha do ator, Mercedes Kilmer, afirmou que a causa da morte foi pneumonia. Foto: Divulgação/Prime Video
-
Diagnosticado com câncer de garganta em 2014, Kilmer precisou passar por uma traqueostomia que afetou sua voz. Foto: Divulgação/Paramount Pictures
-
-
Nos últimos anos, ele se afastou da atuação, mas retornou brevemente como Tom "Iceman" Kazansky em "Top Gun: Maverick" (2022), no qual sua condição de saúde foi incorporada ao personagem. Foto: Divulgação
-
Sua trajetória se encerrou como uma das mais lucrativas do cinema. Ao todo, seus filmes arrecadaram quase US$ 2 bilhões nas bilheterias globais. Foto: Divulgação/Buena Vista Pictures Distribution
-
Nascido em 31 de dezembro de 1959, em Los Angeles, Califórnia, Val Kilmer começou sua carreira no teatro antes de se tornar um dos atores mais reconhecidos de Hollywood. Foto: wikimedia commons/ Georges Biard
-
-
Seus primeiros papéis foram nos filmes "Top Secret!: Superconfidencial" (1984 - foto), uma comédia de espionagem, e "Academia de Gênios" (1985), sobre jovens gênios da tecnologia. Foto: reprodução
-
A grande virada na sua carreira veio com "Top Gun: Ases Indomáveis" (1986), no qual interpretou o piloto "Iceman", rival de Maverick, vivido por Tom Cruise. Foto: Divulgação
-
Nos anos seguintes, Kilmer consolidou sua reputação como um ator versátil, capaz de desempenhar papéis dramáticos, cômicos e de ação. Foto: reprodução
-
-
Um de seus trabalhos mais aclamados foi a interpretação do vocalista Jim Morrison em "The Doors" (1991). Foto: reprodução
-
Na época, Kilmer impressionou pela semelhança com o vocalista da banda, além de ter recebido elogios por ter cantado todas as músicas do filme. Foto: reprodução
-
Outro papel marcante foi o de Doc Holliday em "Tombstone: A Justiça Está Chegando" (1993), em uma interpretação considerada uma das melhores de sua carreira. Foto: reprodução
-
-
Em 1995, Kilmer assumiu o papel do Homem-Morcego em "Batman Eternamente", substituindo Michael Keaton. Foto: reprodução
-
Embora o filme tenha sido um sucesso comercial, Kilmer não retornou para a sequência devido a desentendimentos com o diretor Joel Schumacher. Foto: reprodução
-
Outro filme marcante da carreira do ator é "Fogo Contra Fogo" (1995), no qual contracenou com Al Pacino e Robert De Niro. Foto: reprodução
-
-
Nos anos 2000, sua carreira teve altos e baixos, com papéis em filmes menores e algumas produções de grande escala, como "Alexandre" (2004), de Oliver Stone. Foto: reprodução
-
Com o tempo, Kilmer foi se afastando dos grandes sucessos de bilheteria, mas continuou trabalhando em projetos independentes. Foto: Divulgação
-
Em 2020, o ator lançou sua autobiografia "I'm Your Huckleberry", na qual compartilhou detalhes de sua carreira e vida pessoal. Foto: divulgação
-
-
Em uma passagem marcante do livro, Kilmer confessou ter sido "escravo do amor", por conta dos seus inúmeros romances com personalidades famosas. Foto: Divulgação
-
Só para citar alguns exemplos, Val Kilmer teve casos amorosos com a cantora Cher, a modelo Cindy Crawford e as atrizes Angelina Jolie e Drew Barrymore. Foto: Instagram @valkilmerofficial
-
Em 2021, foi lançado o comovente documentário "Val", que faz um mergulho na vida artística e pessoal do ator. Foto: Divulgação/Prime Video
-
-
Val Kilmer deixa dois filhos, Jack e Mercedes, frutos de seu casamento com a atriz britânica Joanne Whalley, com quem foi casado de 1988 a 1996. Foto: Divulgação