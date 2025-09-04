Flipar
Verdade ou jogada de marketing? Nem todos acreditam no romance de Liam Neeson e Pamela Anderson
O longa também ganhou destaque fora das telas pelo romance entre Neeson e Pamela Anderson, que chamou a atenção da mídia internacional. A relação acabou turbinando a estreia, reforçando a presença do astro na cultura pop. Foto: Reprodução
O romance entre os atores Liam Neeson e Pamela Anderson se tornou o assunto mais comentado em Hollywood nas últimas semanas. A atriz disse que seria "impossível nâo se apaixonar" por Liam. Foto: Reprodução/Instagram
Demonstrações de carinho dos dois nos eventos de lançamento do reboot de "Corra que a Polícia Vem Aí" deixaram os fãs em polvorosa na internet. "Isso está acontecendo em tempo real, aqui e agora", garantiu uma fonte ligada a Pamela, ressaltando que ela estava feliz com o novo amor. Foto: Reprodução
Mas nem todos acreditam que haja, de fato, um relacionamento amoroso do casal. O TMZ foi o primeiro a levantar dúvidas. A linha da desconfiança foi seguida pelo New York Daily News. E o jornalista Rob Shuter reforçou a ideia da suposta jogada de marketing para promover o filme. Foto: Reprodução
Por outro lado, vários veículos - inclusive a famosa revista People - afirmam que a relação existe e tem feiro diferença na vida de ambos. No começo de agosto, viralizou na internet um vídeo dos dois recriando uma das cenas românticas mais famosas da história, do filme "Titanic". Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
O alegado romance dos dois chama a atenção por vários motivos. Aos 58 anos, Pamela Anderson ficou marcada por ter se casado cinco vezes e ter vivido vários relacionamentos conturbados. Foto: Reprodução/YouTube
Seus romances envolveram traições, violência doméstica e crises de ciúmes de companheiros. Anderson teve dois filhos com o primeiro marido, Tommy Lee, baterista da banda Mötley Crüe. Foto: Flickr - Greg2600
Neeson, por sua vez, ficou viúvo desde 2009 e chegou a declarar que havia desistido do amor. Foto: Flickr - Karen Seto
Em entrevistas anteriores, o ator declarou estar “perdidamente apaixonado” por Pamela e elogiou sua simplicidade e profissionalismo. Foto: Liam Neeson e Pamela Anderson - Reprodução
Nascido em 7 de junho de 1952, em Ballymena, Irlanda do Norte, Liam Neeson trabalhou como motorista de empilhadeira e foi boxeador amador antes de seguir a carreira artística. Foto: Wikimedia Commons/Georges Biard
Começou sua trajetória no teatro, atuando em peças do Lyric Players’ Theatre, em Belfast, e depois se juntou à prestigiosa companhia Abbey Theatre, em Dublin. Foto: Flickr - bjaglin
No cinema, começou a ganhar destaque nos anos 1980, atuando em "Excalibur, a Espada do Poder", de 1981, e "Rebelião em Alto Mar", de 1984. Foto: Reprodução
No entanto, Neeson recebeu reconhecimento internacional no aclamado "A Lista de Schindler", dirigido por Steven Spielberg em 1993, pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator. Foto: Reprodução
Em 1999, outro papel marcante: o de Qui-Gon Jinn em "Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma". Foto: Divulgação/Lucasfilm
Outros filmes de destaque na carreira de Neeson são: "Batman Begins", de 2005, e a franquia "Busca Implacável", na qual ficou marcado como um herói de ação. Foto: Reprodução
"Desconhecido" e "A Perseguição", ambos lançados em 2011, "Sem Escalas, de 2014, e "Silêncio", de 2016, são outros longas importantes na trajetória de Neeson. Foto: Reprodução
Em 2009, o ator viveu uma tragédia na sua vida pessoal ao perder a esposa Natasha Richardson, que morreu após um acidente de esqui. Eles eram casados desde 1994 e tiveram dois filhos juntos. Foto: Reprodução
Liam Neeson agora se reinventa na carreira apostando numa comédia com toques de pastelão. Tem gente que gosta; tem gente que não. Mas o ator deixa a marca por ousar uma mudança radical no tipo de filme e personagem. Foto: Divulgação