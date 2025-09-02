Assine
Veja os apelidos de cada capital brasileira

RF
Redação Flipar
    Elas atraem um maior foco por serem as sedes administrativas, centros do poder regional. Mas sabia que todas têm apelidos carinhosos? Veja como as capitais brasileiras são conhecidas... Foto: Allice Hunter wikimedia commons
  • Manaus (Capital do Amazonas ) - Apelido: Porto de Lenha. População: 2,2 milhões de habitantes
    Manaus (Capital do Amazonas ) - Apelido: Porto de Lenha. População: 2,2 milhões de habitantes Foto: Arne Müseler / wikimedia commons
  • Porto Velho (Capital de Rondônia) - Apelido: Pérola do Madeira. População: 539 mil
    Porto Velho (Capital de Rondônia) - Apelido: Pérola do Madeira. População: 539 mil Foto: Heitor Carvalho Jorge wikimedia commons
  • Rio Branco (Capital do Acre) - Apelido: Capital da Natureza. População: 413 mil
    Rio Branco (Capital do Acre) - Apelido: Capital da Natureza. População: 413 mil Foto: MTur Destinos wikimedia commons
  • Boa Vista (Capital de Roraima) - Apelido: BV. População: 419 mil
    Boa Vista (Capital de Roraima) - Apelido: BV. População: 419 mil Foto: SallesNeto wikimedia commons
  • Macapá (Capital do Amapá) - Apelido: Macapaba. População: 512 mil
    Macapá (Capital do Amapá) - Apelido: Macapaba. População: 512 mil Foto: Allice Hunter wikimedia commons
  • Belém (Capital do Pará) - Apelido: Cidade das Mangueiras. População: 1,5 milhão
    Belém (Capital do Pará) - Apelido: Cidade das Mangueiras. População: 1,5 milhão Foto: Helderserralva wikimedia commons
  • Teresina (Capital do Piauí) - Apelido: Terehell. População: 868 mil
    Teresina (Capital do Piauí) - Apelido: Terehell. População: 868 mil Foto: Heitor Carvalho Jorge - wikimedia commons
  • São Luís (Capital do Maranhão) - Apelido: Ilha do Amor. População: 1,1 milhão
    São Luís (Capital do Maranhão) - Apelido: Ilha do Amor. População: 1,1 milhão Foto: Mauricioalexandre55 -wikimedia commons
  • Fortaleza (Capital do Ceará) - Apelido: Fortal. População: 2,6 milhões
    Fortaleza (Capital do Ceará) - Apelido: Fortal. População: 2,6 milhões Foto: Deltafrut flickR wikimedia commons
  • Natal (Capital do Rio Grande do Norte) - Apelido: Noiva do Sol. População: - Apelido: Noiva do Sol. População: 890 mil
    Natal (Capital do Rio Grande do Norte) - Apelido: Noiva do Sol. População: - Apelido: Noiva do Sol. População: 890 mil Foto: Carla Salgueiro wikimedia commons
  • João Pessoa (Capital da Paraíba) - Apelido: Jampa. População: 817 mil
    João Pessoa (Capital da Paraíba) - Apelido: Jampa. População: 817 mil Foto: Peace FlickR wikimedia commons
  • Recife (Capital de Pernambuco) - Apelido: Veneza Brasileira. População: 1,6 milhão
    Recife (Capital de Pernambuco) - Apelido: Veneza Brasileira. População: 1,6 milhão Foto: Paulo Camelo wikimedia commons
  • Maceió (Capital de Alagoas) - Apelido: Caribe Brasileiro. População: 1 milhão
    Maceió (Capital de Alagoas) - Apelido: Caribe Brasileiro. População: 1 milhão Foto: Adriano Ribeiro FlickR wikimedia common
  • Aracaju (Capital do Sergipe) - Apelido: Aju. PopulaÃ§Ã£o: 664 mil
    Aracaju (Capital do Sergipe) - Apelido: Aju. PopulaÃ§Ã£o: 664 mil Foto: Divulgacao TV Brasil
  • Salvador (Capital da Bahia) - Apelido: Capital da Alegria. População: 2,8 milhões
    Salvador (Capital da Bahia) - Apelido: Capital da Alegria. População: 2,8 milhões Foto: Rosino FlickR
  • Palmas (Capital do Tocantins) - Apelido: Caçula das Capitais. População: 306 mil
    Palmas (Capital do Tocantins) - Apelido: Caçula das Capitais. População: 306 mil Foto: Flávio André - MTUR Destinos wikimedia commons
  • Goiânia (Capital de Goiás) - Apelido: Capital do Cerrado. População: 1,5 milhão
    Goiânia (Capital de Goiás) - Apelido: Capital do Cerrado. População: 1,5 milhão Foto: Leon Pires Carelli wikimedia commons
  • Brasília (Capital do Brasil) - Apelido: BSB. População: 3 milhões
    Brasília (Capital do Brasil) - Apelido: BSB. População: 3 milhões Foto: Ana Volpe/Agência Senado wikimedia commons
  • Cuiabá (Capital de Mato Grosso) - Apelido: Cuiabrasa. População: 618 mil
    Cuiabá (Capital de Mato Grosso) - Apelido: Cuiabrasa. População: 618 mil Foto: Jeff Belmonte wikimedia commons
  • Campo Grande (Capital de Mato Grosso do Sul) - Apelido: Cidade Morena. População: 906 mil
    Campo Grande (Capital de Mato Grosso do Sul) - Apelido: Cidade Morena. População: 906 mil Foto: Hamzeh Mohammad Hosseini - wikimedia commons
  • Belo Horizonte (Capital de Minas Gerais) - Apelido: Beagá. População: 2,5 milhões
    Belo Horizonte (Capital de Minas Gerais) - Apelido: Beagá. População: 2,5 milhões Foto: Gabrielacheloni wikimedia commons
  • São Paulo (Capital de São Paulo) - Apelido: Terra da Garoa. População: 12,3 milhões
    São Paulo (Capital de São Paulo) - Apelido: Terra da Garoa. População: 12,3 milhões Foto: Octávio Frias de Oliveira wikimedia commons
  • Rio de Janeiro (Capital do Rio de Janeiro) - Apelido: Cidade Maravilhosa. População: 6,7 milhões
    Rio de Janeiro (Capital do Rio de Janeiro) - Apelido: Cidade Maravilhosa. População: 6,7 milhões Foto: Foto: Pnc net wikimedia commons
  • Vitória (Capital do Espírito Santo) - Apelido: Ilha do Mel. População: 366 mil
    Vitória (Capital do Espírito Santo) - Apelido: Ilha do Mel. População: 366 mil Foto: Misstetei - wikimedia commons
  • Curitiba (Capital do Paraná) - Apelido: Capital das Araucárias. População: 1,9 milhão
    Curitiba (Capital do Paraná) - Apelido: Capital das Araucárias. População: 1,9 milhão Foto: Adelano Lázaro - wikimedia commons
  • Porto Alegre (Capital do Rio Grande do Sul ) - Apelido: Poa. População: 1,5 milhão
    Porto Alegre (Capital do Rio Grande do Sul ) - Apelido: Poa. População: 1,5 milhão Foto: TimBray wikimedia commons
  • Florianópolis (Capital de Santa Catarina) - Apelido: Ilha da Magia. População: 509 mil
    Florianópolis (Capital de Santa Catarina) - Apelido: Ilha da Magia. População: 509 mil Foto: Andreia Reis wikimedia commons
