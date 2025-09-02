Flipar
Brasil tem viagem de ônibus mais longa do mundo; saiba seu trajeto
-
Trata-se da rota Transoceânica, operada pela Trans Acreana, que conecta Lima, no Peru, ao Rio de Janeiro, no Brasil. Foto: - Secom
-
Essa linha abrange cerca de 6.200 ?km e dura aproximadamente 102 horas, ou seja, quase cinco dias. Foto: Secom
-
De avião, a viagem do Rio de Janeiro a Lima leva, em média, 5 a 6 horas em voo direto. Foto: Divulgação
-
Se houver escala (como em São Paulo ou Santiago do Chile), o tempo total pode chegar a 7 a 9 horas. Foto: - Divulgação
-
-
A viagem de ÃŽnibus atravessa parte da AmÃ©rica do Sul, ligando o Oceano PacÃfico ao Oceano AtlÃ¢ntico, e passa por diversos estados brasileiros, alÃ©m da regiÃ£o amazÃŽnica e dos Andes peruanos. Foto: Secom
-
Na prática, o ônibus parte do Rio de Janeiro e segue por importantes cidades brasileiras, como São Paulo, Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco, antes de cruzar a fronteira com o Peru. Foto: Secom
-
O veículo utilizado é um ônibus de dois andares, equipado com assentos semileito, Wi-Fi e portas USB, almofadas e mantas, além de contar com banheiro a bordo. Foto: Divulgação
-
-
É operada pela empresa de transportes Expreso Internacional Ormeño e exige resistência e espírito aventureiro dos passageiros, já que envolve cruzar fronteiras, diferentes climas e culturas ao longo do trajeto. Foto: Divulgação
-
A passagem custa R$ 1.300, com saídas semanais às quintas-feiras. Foto: Divulgação
-
Além do Rio de Janeiro, é possível embarcar em outras cidades, como São Paulo, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco. Foto: Reprodução de vídeo G1
-
-
A viagem exige preparo técnico dos motoristas, que trabalham em turnos para garantir segurança. Foto: Secom
-
Durante o percurso, há um total de 15 paradas para refeições e higiene. Foto: Reprodução de Vídeo G1
-
O percurso enfrenta condições variadas, como as grandes altitudes dos Andes. Foto: Secom
-
-
Um dos trechos mais impressionantes é a passagem pelo Altiplano Boliviano, onde os passageiros enfrentam altitudes superiores a 4.000 metros, podendo sentir os efeitos do soroche (conhecido como "mal de altitude"). Foto: Reprodução do Youtube
-
Além disso, alguns trechos podem ter neblina intensa, além de estradas que cortam rios, florestas e montanhas. Foto: Secom
-
Desde 2016, esse trajeto detém o título de maior rota de ônibus do mundo no Guinness World Records. Foto: - Reprodução Rede Social
-
-
Apesar do desconforto de passar tanto tempo sentado, muitos viajantes alegam que o percurso é uma jornada épica, que rende muitas histórias para contar. Foto: - Secom
-
Curiosamente, esse roteiro já foi ainda mais extenso no passado, chegando a ir até Caracas, na Venezuela, mas foi encurtado devido a questões logísticas e políticas. Foto: Guillermo Ramos Flamerich/Wikimédia Commons